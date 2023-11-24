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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لا وحي بعد النبي.. ما هي آليات وضوابط اجتهاد الصحابة؟.. المفتي يجيب

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه بعد انتقال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم،  جاءت تصرفات الصحابة الكرام مفصحة عن المسلك النبوي، لافتا إلى أنه بعد انتقال النبي كان لا وحي بعده، وهو ما جاء فى حديثه الشريف: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لم تفضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتى.  

حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرًا.. دار الإفتاء تجيب

حكم تعدد الأذان لصلاة الجمعة.. دار الإفتاء تجيب

اجتهاد الصحابة بعد انتقال النبي

وأوضح مفتي الديار المصرية، اليوم الجمعة: "الصحابة كان لهم مساحة من الاجتهاد وفق الكتاب والسنة، فسيدنا النبي كان يتصرف بصفته نبيا وإماما وقاضيا ومفتيا، فبعد انتقاله انتهى الوحى، وبقى الثلاث التصرفات الباقية وسيدنا النبي. محمد صلى الله عليه وسلم،  علم الصحابة إن تصرفاتهم تننضبط فى اطار الوحى وما يمكن الاجتهاد به من الكتاب والسنة".

واستكمل: "ستجد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن كل الامور تتم وفق ما علمه للصحابة الكرام، فلا تجد جيشا يخرج إلا بأمر ولي الأمر".

ما حكم من لديه مشكلة طبية تمنعه من العلاقة الزوجية ولا يريد العلاج؟

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزوج الذى يهدر حق زوجته ولا يؤدى مهامه الزوجية فى العلاقة الشرعية؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية: "الله خلق لكل داء دواء، ومن لديه مشكلة فى العلاقة الزوجية عليه الذهاب إلى الاطباء لمعرفة الاسباب وياخذ بأسباب العلاج والشفاء من عند الله".

واستكمل: "وفى حال إن الزوج رافض الذهاب للأطباء يعتبر آثم شرعا، فهذا مرض فلابد ان يذهب الى الطبيب لكى يؤدى حق زوجته، فقى حلل اصابته بمرض سيذهب للاطباء للعلاج حتى يستطيع الذهاب الى عمله حتى يستطيع ان ياتى بالطعام لبيته ولنفسه".

في ذكرى رحيله الـ 43 | عنقود العنب والبشارة بـ الشيخ الحصري

الذكرى الـ43 على رحيل الحصري..أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم


الحصري قبلة تعلم القرآن فى العالم

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، نائب شيخ مشايخ المقارئ المصرية، إن القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله،  يعتبر هرم أهل القرآن الكريم، ويعتبر قبلة تعلم القرآن بسند وإخلاص وجلال، لافتا إلي الحصري علامة بارزة فى تعلم القرآن الكريم. 

وتابع نائب شيخ عموم مشايخ المقارئ المصرية: "الخصري كام يجذبنا الى القران بروحانيته واخلاصه، فكان يستخدم الطرب الروحى وليس النغم، فالحصرى بقى توهجه إلي اجيال واجيال، وشيخى الذى علمنى القران قال لى إنه تعلم من أداء سيدنا الحصرى، وكان صوته كصوت الحصرى".

واستكمل: "شيخى علمنى ان من يريد ان يبقى عليه ان يعلم جلال القران، فالطرب يتبخر، فجلال القران يبقى فى لب الفؤاد، فإلي الان تجد فى كل دول العالم القراء يقتادون بالحصرى، لأنه يأخذ العقل إلى جمال وجلال القرآن". 

مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام الصحابة تصرفات الصحابة اجتهاد الصحابة بعد انتقال النبي

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