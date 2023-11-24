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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد

مشرحة الموتي
مشرحة الموتي

لقيت سيدة مسنة مصرعها وأُصيب 3 آخرين وجميعهم من أسرة واحدة ،اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد. 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي ، وجرى إيداع جثة المتوفية في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة .

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ورد إخطار أمنى إلى  اللواء محمد ابوالليل مدير أمن المحافظه، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة سيدة و مصابين في حادث على طريق الخارجة أسيوط وتبين انقلاب سيارة أجرة تاكسي بطريق "الخارجة  أسيوط" بالقرب من بوابة قرية "المنيرة" شمال مدينة الخارجة مما أسفر عن مصرع صباح محمد احمد قطب، 62 سنة، وإصابة كل من أسماء سيد محمود، 31 سنة ووالدها سيد محمود أحمد 63 سنة، و شقيقها أحمد 28 سنة، مقيمون بمحافظة أسيوط.

إدارة شرطة النجدة التخصص إصابة 3 اليوم الجمعة سيارات الإسعاف مستشفى الخارجة التخصصى

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