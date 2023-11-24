جيش الاحتلال: الأسرى عادوا إلى إسرائيل ويخضعون لتقييم طبي

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حماس اليوم، موجودون الآن داخل الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن الأسرى يخضعون حاليًا لتقييم طبي شامل، رفقة القوات الخاصة، وبعد هذا التقييم، سيتم نقلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية، حيث سيتم لم شملهم مع عائلاتهم.

وأعرب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان رسمي، عن تحيته واحتضانه الحار للأسرى المفرج عنهم لدى عودتهم إلى وطنهم.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي- بالتعاون مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأكملها- التزامه بالجهود المستمرة؛ حتى يتم لم شمل جميع الأسرى بأمان مع عائلاتهم.