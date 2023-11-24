بدء إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

وسط هتافات الأهالي للمقاومة، تم البدء بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

في أجواء مليئة بهتافات المقاومة الفلسطينية ومدينة غزة، بدأ إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ويجري هذا أمام "سجن عوفر" وفي معبر بيتونيا.

استخدم الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الفلسطينية.

أكدت وزارة الخارجية القطرية إطلاق سراح 39 امرأة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية

بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، أطلقت إسرائيل سراح 39 فلسطينيا، من بينهم 24 امرأة، و15 مراهقا مسجونين بتهم مثل رشق الحجارة، وفقا للسلطات الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يتم تسليم جميع المعتقلين، القادمين من الضفة الغربية المحتلة أو القدس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر.