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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يقتنص أول ثلاث نقاط في دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي

صدى البلد

نجح فريق بيراميدز في اقتناص أول ٣ نقاط في سباق دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي.

 وجاء الهدف بعد عرضية من الشيبي استلمها ماييلي وسندها بصدره إلى زميله فخري لاكاي سددها أرضية قوية مرت من تحت يد حارس مازيمبي إلى داخل الشباك، ليضع بيراميدز في المقدمة بهدف دون رد.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - كريم حافظ

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - أحمد فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

ابطال افريقيا أحمد الشناوي تشكيل بيراميدز دوري ابطال افريقيا عبد الله السعيد شريف إكرامي فيستون ماييلي فريق بيراميدز

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