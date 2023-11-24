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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة الأسرى الفلسطينيين إلى ديارهم وسط ابتهاج ذويهم

صدى البلد

في لحظة مؤثرة للم الشمل، رحبت بلدة بيتونيا في الضفة الغربية المحتلة بعودة 39 أسيرًا فلسطينيًا أطلق سراحهم ضمن صفقة تبادل أسرى تاريخية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. 

 

تجمعت الحشود لتحية المحررين، معبرين عن فرحتهم وارتياحهم. وأفاد قدورة فارس، رئيس مجموعة مناصرة للأسرى، أنه تم إطلاق سراح 33 أسيرا في الضفة الغربية وتسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تم تحرير الستة الباقين من أحد سجون القدس.

 

تسلط مشاهد الاحتفال الضوء على الأهمية الإنسانية لهذا التبادل، مما يعكس عودة هؤلاء الأفراد إلى مجتمعاتهم التي طال انتظارها.

 

يشكل إطلاق سراح الأسرى تطوراً حاسماً في الديناميكيات المستمرة بين المقاومة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، مما يثير الأمل والتفاؤل بين عائلات الأسري ومؤيديها.

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