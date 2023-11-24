متحدث الجيش الإسرائيلي يؤكد الاستعداد للعمليات العسكرية التالية في غزة

في مؤتمر صحفي، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه خلال الهدنة الحالية، ستستمر الاستعدادات للمراحل التالية من عملية غزة.

وأضاف: خضع السجناء المفرج عنهم لفحوصات طبية وسيجتمعون قريبا مع عائلاتهم في قاعدة حتسيريم. وشدد المتحدث على الجهود المكثفة التي تبذلها القيادة العسكرية لضمان إطلاق سراح الأسرى بشكل آمن، وأعرب عن تضامنه مع أولئك الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

بالنظر إلى المستقبل، حدد المتحدث الأهداف الواضحة للصراع المستمر، مع إعطاء الأولوية لتدمير حماس وتأمين الحدود. ويستعد الجيش للمراحل المستقبلية من المعركة، ويحافظ على التنسيق اليومي مع الولايات المتحدة.

وشدد المتحدث على نجاح العملية البرية، مشيرًا إلى أن الجزء الشمالي من قطاع غزة أصبح الآن خارج سيطرة حماس تمامًا.

على الرغم من الالتزام بشروط وقف إطلاق النار مع حماس، إلا أن الجيش يظل مستعدًا على جميع الجبهات لمواجهة أي تهديدات.

كرر المتحدث حصيلة الصراع، حيث قُتل 392 جنديًا إسرائيليًا منذ 7 أكتوبر. إن الالتزام بالاتفاق مع حماس والتصميم على إنجاز مهمة إنهاء نفوذ حماس، وتأمين إطلاق سراح الأسرى، وضمان أمن الحدود أمران مهمان.