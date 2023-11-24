الخارجية الألمانية: 4 ألمان بين الرهائن المفرج عنهم اليوم من غزة

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، وفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، أن أربعة ألمان كانوا من بين الرهائن المفرج عنهم اليوم من غزة.

جاء إطلاق سراح الرهائن كجزء من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس. وتضمنت الهدنة إطلاق سراح 24 رهينة، من بينهم 13 إسرائيليًا و10 تايلانديين ومواطن فلبيني.

أطلقت حماس سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل. ورحبت ألمانيا باتفاق الهدنة، ووصفته وزيرة الخارجية بأنه "اختراق" وشددت على أهمية استغلال "الهدنة الإنسانية" لتقديم المساعدات الحيوية لسكان غزة.