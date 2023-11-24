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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الألمانية تشكر مصر وقطر بعد إطلاق سراح أربع رهائن من غزة

صدى البلد

ذكرت دويتشه فيله، أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أعربت عن شكرها لمصر وقطر على دورهما في التفاوض على إطلاق سراح الرهائن الألمان اليوم، وكذلك الصليب الأحمر الدولي. 

أفادت وسائل إعلام ألمانية أن أربعة مواطنين ألمان إسرائيليين كانوا من بين الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم من غزة يوم الجمعة.

الرهائن المفرج عنهم والذين قال أفراد عائلاتهم إنهم يحملون جنسية مزدوجة هم: أفيف آشر، عامان؛ راز آشر، 4 أعوام؛ ودورون كاتز آشر، 34 عامًا؛ وكذلك مارجاليت موزيس (77 عاما).

 

ذكرت دويتشه فيله أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أكدت، على هامش مؤتمر لحزب الخضر، أن أربعة مواطنين مزدوجي الجنسية من بين المفرج عنهم.

قالت: أشعر بارتياح كبير بعد إطلاق سراح 24 رهينة من غزة، من بينهم أربعة ألمان، لأن الأب، بعد 49 يوما من الجحيم والقلق الذي لا يصدق، يستطيع أخيرا أن يحمل ابنتيه الصغيرتين وزوجته بأمان بين ذراعيه مرة أخرى.

واصلت: لا يزال هناك أكثر من 200 امرأة ورجل، وخاصة الأطفال، في أيدي حماس. أفكارنا معهم اليوم وأيضا مع عائلاتهم. وبقدر ما يعتبر هذا اليوم يوم أمل. 

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لمصر وقطر إطلاق سراح الرهائن

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