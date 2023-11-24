عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: تفاصيل الدفعة الثانية من الإفراج عن الأسرى خلال الساعة القادمة

صدى البلد

تحدث الرئيس جو بايدن، في مؤتمر صحفي، عن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار المستمر في الشرق الأوسط. بدأ كلمته بالحديث عن إطلاق سراح الأطفال من بين الرهائن اليوم، مشددًا على الصدمة التي تعرصوا لها. 

 

أشار الرئيس بايدن إلى الدببة والألعاب التي تنتظر الأطفال في المستشفى باعتبارها رمزًا مؤثرًا للتحديات التي يواجهونها في مثل هذه السن الصغير.

 

قال الرئيس بايدن: "إن عمليات إطلاق سراح الرهائن اليوم تمثل بداية العملية. ونتوقع إطلاق سراح المزيد من الرهائن غدًا". وذكر أن تفاصيل الدفعة الثانية من الإفراج عن الأسري ستعرف خلال الساعة القادمة، معربا عن تفاؤله بشأن الإفراجات الإضافية.

 

اعترف الرئيس بايدن بإمكانية حقيقية لتمديد الهدنة لبضعة أيام، مشددًا على الفرصة الحاسمة التي توفرها لإيصال المساعدات إلى غزة. وأشار إلى وصول أكثر من 200 شاحنة إلى غزة عبر معبر رفح من مصر، مؤكدا ضرورة كسر دائرة العنف.

 

وقال الرئيس بايدن: "نحن بحاجة إلى إنهاء دائرة العنف هذه في الشرق الأوسط"، مكرراً دعوته إلى حل الدولتين باعتباره الطريق نحو حل دائم.

بايدن جو بايدن سراح الرهائن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

ورطة في الزمالك قبل لقاء أبو سليم الليبي | خبر صادم

ترشيحاتنا

فلسطين حرة.. متظاهرون يصرخون في وجه بايدن | شاهد

بايدن: الهدنة فرصة لإدخال المساعدات إلى غزة.. ونأمل إطلاق سراح باقي الرهائن الأمريكيين

مفتي الجمهورية: الواجبات الوطنية والدينية بينها تكامل وتوافق ولا يوجد أي تعارض

صدمة في الأهلي بطلها موديست قبل مواجهة ميدياما الغاني

الهباش: لدينا 60 ألف شهيد ومصاب حتى الآن.. ونشكر مصر لوقوفها بجانب الفلسطينيين

الأمم المتحدة: غزة استقبلت 137 شاحنة مساعدات اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهدد بالسجن| 100 ألف جنيه غرامة لشركة إنتاج.. كروان مشاكل بمرمى النيران

للأطفال.. أفضل طريقتين لعمل صوص الشوكولاتة

تعبان نفسيًا وعضويًا.. مصور تامر حسني يكشف تفاصيل معاناته بعد الإصابة بالاكتئاب

وصفات لعلاج الإمساك بمشروبات طبيعية

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ