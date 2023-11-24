بايدن: تفاصيل الدفعة الثانية من الإفراج عن الأسرى خلال الساعة القادمة

تحدث الرئيس جو بايدن، في مؤتمر صحفي، عن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار المستمر في الشرق الأوسط. بدأ كلمته بالحديث عن إطلاق سراح الأطفال من بين الرهائن اليوم، مشددًا على الصدمة التي تعرصوا لها.

أشار الرئيس بايدن إلى الدببة والألعاب التي تنتظر الأطفال في المستشفى باعتبارها رمزًا مؤثرًا للتحديات التي يواجهونها في مثل هذه السن الصغير.

قال الرئيس بايدن: "إن عمليات إطلاق سراح الرهائن اليوم تمثل بداية العملية. ونتوقع إطلاق سراح المزيد من الرهائن غدًا". وذكر أن تفاصيل الدفعة الثانية من الإفراج عن الأسري ستعرف خلال الساعة القادمة، معربا عن تفاؤله بشأن الإفراجات الإضافية.

اعترف الرئيس بايدن بإمكانية حقيقية لتمديد الهدنة لبضعة أيام، مشددًا على الفرصة الحاسمة التي توفرها لإيصال المساعدات إلى غزة. وأشار إلى وصول أكثر من 200 شاحنة إلى غزة عبر معبر رفح من مصر، مؤكدا ضرورة كسر دائرة العنف.

وقال الرئيس بايدن: "نحن بحاجة إلى إنهاء دائرة العنف هذه في الشرق الأوسط"، مكرراً دعوته إلى حل الدولتين باعتباره الطريق نحو حل دائم.