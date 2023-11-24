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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: غزة استقبلت 137 شاحنة مساعدات اليوم

صدى البلد

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، استقبال 137 شاحنة تحمل السلع الأساسية في غزة، مما يمثل أكبر قافلة إنسانية منذ اندلاع الأعمال القتالية في 7 أكتوبر. 

وجاء ذلك، بالتزامن مع ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث أكد أن أكثر من 200 مركبة محملة بالمساعدات وصلت إلى المنطقة خلال الهدنة التي بدأت اليوم بين إسرائيل وحماس.

وتتضمن القافلة، إمدادات حيوية، مثل 129,000 لتر من الوقود، و4 شاحنات تنقل الغاز، مما يوفر شريان حياة بالغ الأهمية لسكان غزة المحاصرين. 

لعبت مصر دوراً محورياً في هذا الجهد، حيث التزمت بمرور 200 شاحنة يومياً عبر معبر رفح، متجاوزة المتوسطات الأخيرة ومضاعفة إمدادات الوقود إلى 130 ألف لتر.

سلط المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، الضوء على هدف المنظمة المتمثل في توصيل 30 شاحنة يوميًا خلال الهدنة، مع التركيز على توفير المياه والبطانيات. ويسعى هذا الجهد المتضافر إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة التي تفاقمت بسبب التأثير المدمر للصراع.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أعربت عن التزامها بالوصول إلى جميع المناطق المحتاجة، بما في ذلك المناطق الشمالية المتضررة بشدة في غزة، وبينما تعمل الجهات الفاعلة الدولية على تخفيف الأزمة الإنسانية، يوفر وقف إطلاق النار نافذة حاسمة لتسهيل إيصال المساعدات والدعم إلى السكان المتضررين.

الاونروا 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة 50 ألف حامل في غزة

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