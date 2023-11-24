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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ورشه عمل بقومي المرأة للعاملين بمكتب الشكاوى للتعريف بالجرائم الإلكترونية

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل للعاملين بمكتب شكاوي المرأة ، وذلك في اطار اختصاصات مكتب شكاوي المرأة
لمناهضة العنف الإلكتروني والتعريف ببرنامج الشمول المالي، والتى تستمر لمدة 4 أيام. 

تهدف الورشة إلى رفع وعى العاملين بالمكتب، وأعضاء وحده لم الشمل بالأزهر الشريف بالشق التقني والقانوني والإجرائي و بالجرائم الالكترونية التى يجب القيام بها. 

كما تهدف إلى كيفية إعطاء المشورة للسيدات اللاتى يتعرضن لمثل هذه الجرائم، من خلال التواصل عبر خط الاستشارات ١٥١١٥ او ارقم الواتس اب ٠١٠٧٥٢٥٦٠٠  أو التواصل بفروع المكتب بجميع المحافظات 
    

وأكدت الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس على أهمية ورشة العمل  في  رفع الوعي للعاملين بمكتب شكاوي المرأة بالمعلومات المتطورة عن أشكال الجرائم المعلوماتية والالكترونية وكيفية البقاء آمنين من تلك الجرائم وضمان توفير الحماية الضرورية للسيدات من كل الأشكال المختلفة من العنف الإلكتروني، مضيفة أن التطور التكنولوجي والمعلوماتي كان سببا َفي حدوث العديد من الجرائم والمشكلات التى تواجهها المرأة والفتاة  في عصرنا الحالي، مشيرة إلى  انه سيقوم عدد من الخبراء بالتدريب.

وعرض الدكتور محمد الجندي  مدير برنامج الماجيستير للجرائم الاليكترونية بالجامعة البريطانية والخبير الرقمى بمكتب النائب العام جرائم العنف السيبراني  وتعريفها  وأنواعها ، إلى جانب التعاون الدولي القائم بين الدول  في المسائل المتعلقة بقوانين جرائم الإنترنت،، كما أشار الى بعض المواد التى نص عليها في كل من الدستور والقانون المصري المتعلقة بالعنف السيبراني.مشيراً إلى أن مشكلة العالم الافتراضي هو عدم التمييز بين الحقيقة والخيال ، وأن الفضاء الالكتروني يعد مسرح للجريمة بنوعيه الملموس والغير ملموس.

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IMG-20231124-WA0178
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