ماكرون يرحب بالإفراج عن الرهائن ويتعهد بإعادة الفرنسيين المحتجزين

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ارتياحه للإفراج عن المجموعة الأولية من الرهائن، كجزء من الاتفاق الجاري بين إسرائيل وحماس.

أكد ماكرون، في بيان نشر على موقع أكس، دعمه لجهود الوسطاء وأكد التزام فرنسا بتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن. ووجه ماكرون تضامنه على وجه التحديد إلى الرهائن الفرنسيين وعائلاتهم، وأكد لهم تصميم الحكومة الفرنسية الذي لا يتزعزع علي إطلاق سراحهم.

أعلن الرئيس ماكرون: "نحن نبقى متأهبين إلى جانب الوسطاء لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن. ونتوجه بأفكار خاصة إلى الرهائن الفرنسيين وعائلاتهم. ويمكنهم الاعتماد على تصميمنا علي إطلاق سراحهم".

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا منفصلاً يؤكد التزام الحكومة المستمر بإطلاق سراح الرهائن الفرنسيين في إطار الاتفاقية المنفذة. وأكدت الوزارة أن الجهود الحثيثة تبذل لتحقيق هذا الهدف.

يستمر إطلاق سراح الرهائن، وهو جانب حاسم من الهدنة الأوسع بين إسرائيل وحماس، في جذب الاهتمام الدولي، حيث يراقب القادة والحكومات التطورات عن كثب ويدعوون إلى العودة السريعة والآمنة لجميع الأسرى.