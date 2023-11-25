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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: إسرائيل وافقت على الهدنة لغرض في نفسهم

عمرو أديب
عمرو أديب

كشف الاعلامي عمرو اديب، تفاصيل جديدة عن صفقة تبادل الأسرى يين حماس وإسرائيل، مشيرا إلى أن الأمور تتم بهدوء في اليوم الأول.
وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي، مساء اليوم الجمعة، أن :" لازم القسام ياخدوا حقهم.. إسرائيل وأمريكا وأجهزة المخابرات مش عارفين الأسرى كانوا فين، محدش دلوقتي يقدر يجيب سيرة مصر بكلمة.. مصر تحظى بثقة كل الأطراف.. وكنا الضمان للجميع".
وتابع عمرو أديب،  أن :"هيتجننوا ويعرفوا الأسرى فين، وإسرائيل وافقت على الهدنة بسبب حاجة هتعرفوها وتقولوا عمرو قال".
 

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