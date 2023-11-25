كانوا هيروحوا معانا.. جماهير تحاوط سيارة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ياسمين في الفيديو رفقة زوجها الفنان أحمد العوضي من داخل سيارتها أثناء أحتفال الجماهير بيهم.

وكتبت ياسمين عبد العزيز:" حبايبنا امبارح كانو هيروحو معانا في العربية".

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان احمد العوضي تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تداول رواد التواصل الإجتماعي فيسبوك صورهم وتصريحاته عنها بالحب و الاحترام خلال لقائه التليفزيونى وهو ما علق عليه بعض الجمهور هتتحسدوا..



وتعتاد ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز ياسمين عبد العزيز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد ياسمين عبد العزيز أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.