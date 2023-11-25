قصص للطفولة المبكرة.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، المجموعة القصصية (قصص للطفولة المبكرة) تأليف: خليل البيطار، رسوم: قحطان الطلاع.

هذه المجموعة من القصص موجهة إلى الأطفال، تتناول موضوعات وأفكاراً متنوعة، ولكل قصة مقولة وهدف وقيمة وعبرة. تنوّعت شخصياتها وأحداثها، وهي قصيرة في غالبيتها. تُخاطب القصص العقل والقلب، وتثير الخيال، وتحثّ على السؤال، وتعزز لدى القارئ الطفل قيماً تربوية عدّة كالشعور بالانتماء إلى الوطن، وعشق الطبيعة، وحبّ الجمال في البشر والبيئة المحيطة به.

المجموعة القصصية (قصص للطفولة المبكرة) تأليف: خليل البيطار، رسوم: قحطان الطلاع. صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.