عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنتلي تكشف عن الإصدار الأخير من سيارتها الرائدة مولسان

صدى البلد

في السجلات اللامعة لتاريخ السيارات، ستظل بنتلي مولسان تقف إلى الأبد كدليل على الفخامة والحرفية والأناقة الملكية. تم إطلاق سيارة السيدان الفاخرة في الأصل عام 1980 وأعيد تقديمها مرة أخرى في عام 2009، ثم تم سحبها من منصب الطراز الرئيسي للعلامة التجارية في عام 2020، تاركة Flying Spur كصدارة المجموعة الجديدة. 

بنتلي تكشف عن الإصدار الأخير من سيارتها الرائدة مولسان

مع إسدال الستار على إنتاج هذا الطراز الأيقوني، رحبت بنتلي مؤخرًا بالتحفة الفنية النهائية، وهي سيارة Mulsanne Extended Wheelbase لعام 2020، التي تم تصميمها حسب الطلب، وعودتها إلى موطنها الروحي المجموعة التراثية لشركة صناعة السيارات.

 

تتمتع سيارة مولسان هذه بتميز فريد من نوعه. بتكليف من الملكة إليزابيث الثانية الراحلة، تم تصميمه خصيصًا للواجبات الملكية، حيث يتميز بمظهر خارجي مزين باللون الأخضر البارناتو الصلب، ويكمله تصميم داخلي مغطى بجلود Twine وCumbrian. يمتد الفخامة إلى قشور خشب الجوز والسجاد العميق من صوف الحمل، مما يخلق أجواء مناسبة للملوك.

بنتلي تكشف عن الإصدار الإخير من سيارتها الرائدة مولسان

لم يتوقف التخصيص عند هذا الحد - ستائر الخصوصية الخلفية، وشعار النبالة الملكي للمملكة المتحدة مرصع في أحزمة الباب، وإزالة مساند الأذرع المركزية الأمامية لإفساح المجال لصينية ذات حجم مخصص، مصممة لحمل حقيبة يد الملكة ، كلها تشهد على الطبيعة المفصلة لهذه العربة الملكية. إن التضمين الخفي لأضواء الشرطة الزرقاء، وصفارة الإنذار، وبوق، مع لوحة مفاتيح مخفية خلف باب مكسو بقشرة الجوز، يؤكد على الغرض المزدوج للمركبة.

 

تتمتع السيارة بمحرك V8 سعة 6.75 لتر يولد قوة 537 حصانًا يتم إرسالها إلى العجلات الخلفية مقاس 21 بوصة من خلال علبة تروس أوتوماتيكية من مصدر ZF بثماني سرعات.

بنتلي تكشف عن الإصدار الإخير من سيارتها الرائدة مولسان

وبما أن سيارة مولسان هذه التي تم تصميمها حسب الطلب تأخذ مكانها في مجموعة بنتلي التراثية، فإنها تنضم إلى الشركة الموقرة. وإلى جانب سيارة مولسان الثانية التي تم تصنيعها على الإطلاق، وهي VIN 0002 من عام 2010، وسيارة Mulsanne Speed لعام 2019 التي كانت ذات يوم ضمن أسطول بنتلي الصحفي، فإنها تشكل جزءًا من مجموعة أكبر مكونة من 45 سيارة. 

 

ويهدف هذا التجميع، بعد عامين ونصف من برنامج إعادة البناء الممتد لثلاث سنوات، إلى سرد تاريخ بنتلي اللامع الممتد على مدى 104 أعوام بشكل شامل من خلال عائلة سياراتها المتنوعة.

مولسان بنتلي Mulsanne Mulsanne Speed

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

مفاجأة بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد في الأهلي.. ما الجديد؟

موضوعات متعلقة

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 160 ألف جنيه

بـ 120 ألف جنيه.. اشتر أشهر سيارة ألمانية في مصر

لفترة محدودة.. فولكس فاجن تيجوان بدون جمارك

فرصة.. سكودا كاروك بخصم 70%

5 سيارات رياضية جديدة في السعودية تبدأ من 130 ألف ريال

سعر كيا تيلورايد الجديدة في السعودية.. صور

تويوتا تبدأ ثورة بطاريات الحالة الصلبة في آلاف المركبات الكهربائية

تسلا تبدأ توزيع شاحن V4 بقدرة 40٪ في 10 دقائق

ترشيحاتنا

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

رخا حسن: إسرائيل فشلت في تحرير الرهائن لدي المقاومة بالقوة المفرطة

عبد المقصود: معتمد جمال أعاد الثقة للاعبي الزمالك..وسبب رحيل فيريرا عن النادي

إسماعيل هنية: دور مصر شعبا وإدارة تاريخي بالنسبة لـ القضية الفلسطينية

بنتلي تكشف عن الإصدار الأخير من سيارتها الرائدة مولسان

اخبار مصر على مدار 24 ساعة.. وزير النقل: موانئ مصر ليست للبيع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيعادل رقم مايكل أوين| محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي في لقاء ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هل يفعلها؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

لوبتحب القهوة والشاي.. طرق فعالة للتخلص من الكافيين الزائد في الجسم

حقيقة توزيع دولارات على جمهور حفل محمد رمضان في موسم الرياض

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ