في السجلات اللامعة لتاريخ السيارات، ستظل بنتلي مولسان تقف إلى الأبد كدليل على الفخامة والحرفية والأناقة الملكية. تم إطلاق سيارة السيدان الفاخرة في الأصل عام 1980 وأعيد تقديمها مرة أخرى في عام 2009، ثم تم سحبها من منصب الطراز الرئيسي للعلامة التجارية في عام 2020، تاركة Flying Spur كصدارة المجموعة الجديدة.

بنتلي تكشف عن الإصدار الأخير من سيارتها الرائدة مولسان

مع إسدال الستار على إنتاج هذا الطراز الأيقوني، رحبت بنتلي مؤخرًا بالتحفة الفنية النهائية، وهي سيارة Mulsanne Extended Wheelbase لعام 2020، التي تم تصميمها حسب الطلب، وعودتها إلى موطنها الروحي المجموعة التراثية لشركة صناعة السيارات.

تتمتع سيارة مولسان هذه بتميز فريد من نوعه. بتكليف من الملكة إليزابيث الثانية الراحلة، تم تصميمه خصيصًا للواجبات الملكية، حيث يتميز بمظهر خارجي مزين باللون الأخضر البارناتو الصلب، ويكمله تصميم داخلي مغطى بجلود Twine وCumbrian. يمتد الفخامة إلى قشور خشب الجوز والسجاد العميق من صوف الحمل، مما يخلق أجواء مناسبة للملوك.

بنتلي تكشف عن الإصدار الإخير من سيارتها الرائدة مولسان

لم يتوقف التخصيص عند هذا الحد - ستائر الخصوصية الخلفية، وشعار النبالة الملكي للمملكة المتحدة مرصع في أحزمة الباب، وإزالة مساند الأذرع المركزية الأمامية لإفساح المجال لصينية ذات حجم مخصص، مصممة لحمل حقيبة يد الملكة ، كلها تشهد على الطبيعة المفصلة لهذه العربة الملكية. إن التضمين الخفي لأضواء الشرطة الزرقاء، وصفارة الإنذار، وبوق، مع لوحة مفاتيح مخفية خلف باب مكسو بقشرة الجوز، يؤكد على الغرض المزدوج للمركبة.

تتمتع السيارة بمحرك V8 سعة 6.75 لتر يولد قوة 537 حصانًا يتم إرسالها إلى العجلات الخلفية مقاس 21 بوصة من خلال علبة تروس أوتوماتيكية من مصدر ZF بثماني سرعات.

بنتلي تكشف عن الإصدار الإخير من سيارتها الرائدة مولسان

وبما أن سيارة مولسان هذه التي تم تصميمها حسب الطلب تأخذ مكانها في مجموعة بنتلي التراثية، فإنها تنضم إلى الشركة الموقرة. وإلى جانب سيارة مولسان الثانية التي تم تصنيعها على الإطلاق، وهي VIN 0002 من عام 2010، وسيارة Mulsanne Speed لعام 2019 التي كانت ذات يوم ضمن أسطول بنتلي الصحفي، فإنها تشكل جزءًا من مجموعة أكبر مكونة من 45 سيارة.

ويهدف هذا التجميع، بعد عامين ونصف من برنامج إعادة البناء الممتد لثلاث سنوات، إلى سرد تاريخ بنتلي اللامع الممتد على مدى 104 أعوام بشكل شامل من خلال عائلة سياراتها المتنوعة.