عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدا بالوقوف حدادا على أطفال غزة...آلاف السياح يحتفلون بإضاءة انوار أعياد الميلاد

تجمع سوهو سكوير
تجمع سوهو سكوير

بدا حفل إضاءة انوار شرم الشيخ لأعياد الميلاد بوقوف آلاف السياح   حدادا علي أرواح أطفال غزة رفع شعار السلام .

واطلق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء لانطلاق مهرجان الاضاءة السنوي لأعياد الميلاد بمنطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ، بحضور السفير الكازاخستاني، وآلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وأشار محافظ جنوب سيناء الي ان إطلاق اضاءة أعياد الميلاد والكريسماس تقليد سنوي يشهده آلاف السائحين من مختلف دول العالم، لافتا ان هذا العام يختلف بوجود احداث غزة ولذا أطلقت الإضاءة هذا العام  تحت شعار السلام العالمي، وخصص دخل الاحتفالية لدعم غزة.

وبدأت مراسم إطلاق الإضاءة بسوهو سكوير بالدعوة للوقوف دقيقة حداد علي ضحايا أطفال غزه والتزم آلاف السائحين بالصمت حداد علي ضحايا غزة.


وقد تجمع الاف السياح من الفنادق والمنتجعات السياحية  لحضور إضاءة انوار شرم الشيخ حول منطقة النافورة الراقصة  وسط إضاءة مئات المجسمات  المضيئة لأعياد الميلاد 
 

إضاءة انوار اعياد الميلاد

FB_IMG_1700869614488
FB_IMG_1700869614488
FB_IMG_1700866956888
FB_IMG_1700866956888
FB_IMG_1700866959548
FB_IMG_1700866959548
FB_IMG_1700866950086
FB_IMG_1700866950086
FB_IMG_1700866944190
FB_IMG_1700866944190
FB_IMG_1700866946985
FB_IMG_1700866946985
جنوب سيناء أنوار اعياد الميلاد سوهو سكوير أطفال غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

مفاجأة بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد في الأهلي.. ما الجديد؟

مفاجأة في أسعار الدواجن بعد مقاطعة مطاعم شهيرة بسبب فلسطين

موضوعات متعلقة

فوده يشهد حفل ختام مسابقة حفظة القرآن الكريم من أبناء جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يشارك في مقرأة المصلين بمسجد السلام بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

نيسان تصنع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة قاشقاي وجوك بالمملكة المتحدة

اختلاف المذاهب الفقهية.. لماذا يحدث ذلك في الشريعة الإسلامية؟

محمود فتح الله مدرب بيراميدز: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

المفوضية الأوروبية تطالب بوقف عنف المتطرفين في مستوطنات الضفة الغربية

بركات يوجه رسالة للنادي الأهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني..وتحذير لـ كولر

بدا بالوقوف حدادا على أطفال غزة...آلاف السياح يحتفلون بإضاءة انوار أعياد الميلاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيعادل رقم مايكل أوين| محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي في لقاء ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هل يفعلها؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

لوبتحب القهوة والشاي.. طرق فعالة للتخلص من الكافيين الزائد في الجسم

حقيقة توزيع دولارات على جمهور حفل محمد رمضان في موسم الرياض

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ