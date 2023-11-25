بدا بالوقوف حدادا على أطفال غزة...آلاف السياح يحتفلون بإضاءة انوار أعياد الميلاد

بدا حفل إضاءة انوار شرم الشيخ لأعياد الميلاد بوقوف آلاف السياح حدادا علي أرواح أطفال غزة رفع شعار السلام .

واطلق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء لانطلاق مهرجان الاضاءة السنوي لأعياد الميلاد بمنطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ، بحضور السفير الكازاخستاني، وآلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وأشار محافظ جنوب سيناء الي ان إطلاق اضاءة أعياد الميلاد والكريسماس تقليد سنوي يشهده آلاف السائحين من مختلف دول العالم، لافتا ان هذا العام يختلف بوجود احداث غزة ولذا أطلقت الإضاءة هذا العام تحت شعار السلام العالمي، وخصص دخل الاحتفالية لدعم غزة.

وبدأت مراسم إطلاق الإضاءة بسوهو سكوير بالدعوة للوقوف دقيقة حداد علي ضحايا أطفال غزه والتزم آلاف السائحين بالصمت حداد علي ضحايا غزة.



وقد تجمع الاف السياح من الفنادق والمنتجعات السياحية لحضور إضاءة انوار شرم الشيخ حول منطقة النافورة الراقصة وسط إضاءة مئات المجسمات المضيئة لأعياد الميلاد



إضاءة انوار اعياد الميلاد

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