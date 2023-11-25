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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غير قادر على استغلال نجوم بيراميدز..نجم الأهلي السابق يهاجم باتشيكو لهذا السبب

رمضان السيد
رمضان السيد

يرى رمضان السيد نجم الأهلي السابق أن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز غير قادر على استغلال قائمة بيراميدز القوية حتى الآن.

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قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيراميدز يملك فريقين وليس فريقا واحدا، وجايمي باتشيكو حتى الآن غير قادر على استغلال قائمة بيراميدز القوية" 


وأضاف: "عبد الله السعيد من أفضل النجوم في تاريخ الكرة المصرية ويؤدي دوره على أكمل وجه" 


واختتم: "لدي تحفظ على فيستون مايلي، الذي أهدر عددا كبيرا من الفرص السهلة"

وفي سياف متصل، قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه يتوجه بالشكر لجميع لاعبيه وكل مسئولي الإدارة ومن يعملون في بيراميدز، جميعهم يستحقون التهنئة على الفور المستحق واللعب بصورة ممتازة والانتصار على فريق قوي بحجم مازيمبي صاحب التاريخ الكبير في دوري الأبطال، وبيراميدز استحق بالفعل الفوز والثلاث نقاط وأرسل رسالة للجميع بأنه رغم مشاركته بأول مرة في دوري الأبطال إلا أنه موجود وقادر على منافسة الجميع ويسعى حاليا للعبور من دور المجموعات والمنافسة بعدها على اللقب.

أوضح خلال المؤتمر الصحفي أنه يعمل على أن يسير خطوة خطوة في كل مباراة يخوضها والفريق يلعب بصورة ممتازة واللاعبون يسعون للفوز في جميع مبارياتهم وينفذون تعليمات الجهاز الفني، ومن الضروري تكرار نفس الأداء في المباريات المقبلة وما تزال هناك 5 لقاءات أخرى لا بد وأن يحقق فيها الفريق الفوز ويجمع أكبر عدد من النقاط ويؤكد بلوغه إلى الدور المقبل وبتواضع شديد.

رمضان السيد الأهلى جايمي باتشيكو بيراميدز

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