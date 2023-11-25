بركات يعلق على فوز بيراميدز أمام مازيمبي ويكشف عن أفضل لاعب

علق محمد بركات، على فوز بيراميدز أمام مازيمبي بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مازيمبي هذا الموسم مُختلف عن المواسم الماضية، أضعف بعض الشئ من 2015"



وأضاف: "بيراميدز كان قادرا على التسجيل مبكرا أمام مازيمبي لو استغل فخري لاكاي الفرص التي سُنحت له، ولكن الهدف في النهاية تحقق وهو حصد الثلاث نقاط"



واختتم: "الشيبي أفضل لاعبي بيراميدز أمام مازيمبي من وجهة نظري، مشاكس وأحيانا يكون مستفز للمنافس وهذا الأمر كان يتسبب في مشاكل للاعب، ولكن على المستوى الفني الشيبي كان نجم المباراة"

انتهت مباراة بيراميدز ومازيمبي، بفوز الفريق السماوي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي الدقيقة الـ53من عمر المباراة نجح فخري لاكاي من تسجيل هدف التقدم للفريق السماوي، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.





باتشيكو يهنئ لاعبي الفريق



وقال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه يتوجه بالشكر لجميع لاعبيه وكل مسئولي الإدارة ومن يعملون في بيراميدز، جميعهم يستحقون التهنئة على الفور المستحق واللعب بصورة ممتازة والانتصار على فريق قوي بحجم مازيمبي صاحب التاريخ الكبير في دوري الأبطال، وبيراميدز استحق بالفعل الفوز والثلاث نقاط وأرسل رسالة للجميع بأنه رغم مشاركته بأول مرة في دوري الأبطال إلا أنه موجود وقادر على منافسة الجميع ويسعى حاليا للعبور من دور المجموعات والمنافسة بعدها على اللقب.

أوضح خلال المؤتمر الصحفي أنه يعمل على أن يسير خطوة خطوة في كل مباراة يخوضها والفريق يلعب بصورة ممتازة واللاعبون يسعون للفوز في جميع مبارياتهم وينفذون تعليمات الجهاز الفني، ومن الضروري تكرار نفس الأداء في المباريات المقبلة وما تزال هناك 5 لقاءات أخرى لا بد وأن يحقق فيها الفريق الفوز ويجمع أكبر عدد من النقاط ويؤكد بلوغه إلى الدور المقبل وبتواضع شديد.