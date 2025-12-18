مصر الخير تنظم قافلة طبية شاملة بمحافظة مطروح خلال شهر ديسمبر

تنظم مؤسسة مصر الخير ( 2) قافلة طبية شاملة بمحافظة مطروح خلال شهر ديسمبرالجارى تستهدف 400 مستفيد بكل قافلة وتقدم القوافل خدمة الكشف والعلاج والتحاليل بالمجان وكذلك تحويل الحالات التى تستدعى حالاتها لمستشفيات التعاقد للعلاج.

قافلة بمدينة براني

ويتم تنفيذ القافلة الطبية الأولى بالوحدة الصحية بالزويدة مركز سيدى برانى يومى 22 و23 ديسمبر الجارى بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول فى تخصصات الطبية المختلفة (العظام – باطنة – جراحة- مسالك-نساء-أطفال _جلدية_ أنف وأذن _ الصيدلية والمعمل )

قافلة طبية بالسنوسية

والقافلة الطبية الثانية بالمركز الطبى الحضرى بالسنوسية يومى 25 و26 ديسمبر بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى فى تخصصات (العظام – باطنة – جراحة- مسالك-نساء - أطفال _جلدية_ أنف وأذن _ الرمد بالاضافة إلى الصيدلية والمعمل ).

تسهيلات لعمل القافلة

ووجه محافظ مطروح بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل أى عقبات بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المدن المستهدفة فى القوافل لإنجاح عملها وتحقيق أقصى أستفادة للمواطنين

شكر للدكتور على جمعة

كما وجه محافظ مطروح الشكر لمؤسسة مصر الخير برئاسة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخيرعلى جهود المشاركة المجتمعية الملموسة والفاعلة بالتعاون مع جهود محافظة مطروح، لتوفير مزيد من الخدمات لأهالى المحافظة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى على تفقد كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح كأحدي ثمار الجهود التنموية بالمحافظة للتيسير على أبناء مطروح يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح والشيخ عطية سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية وعدد من قيادات الكلية.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للدكتور وليد خليفة عميد كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح للجهود المبذولة في الارتقاء بمنظومة التعليم الأزهرى بفرع الجامعة مع ما يمثله الأزهر الشريف من مكانة في قلوب أبناء مطروح .

كما وجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للعمدة جمعة بدر للمشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة أبناء المحافظة خاصة الإسراع في توفير دعم فرع كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح حرصا على التيسير على فتيات مطروح وتخفيف عبء السفر لاستكمال التعليم الجامعى خارج المحافظة خاصة إدراج قاعات إضافية ومعامل ومكتبة وغيرها مؤكداً على جهود المحافظة لتوفير كافة الإحتياجات وتذليل كافة العقبات لتيسير عمل الكلية كنواه لفرع جامعة الأزهر بمطروح وتوفير المناخ المناسب لطالبات الكلية .

كما أهدي محافظ مطروح عدد من نسخ كتاب الله إلى كلية البنات مشيرا إلى أنه سيتم دراسة كافة مطالب الكلية لاستيعاب مزيد من الطالبات مع دراسة مقترح إنشاء سكن للطالبات ملحق بالكلية .

.مشيرا إلى جهود التعاون المستمر والوثيق مع الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر ومسئولي الجامعة للتيسير على أبناء مطروح والعمل على زيادة التخصصات والشعب بالكلية ، والتنسيق والإسراع فى توصيل كافة المرافق والتجهيزات بفرع الجامعة.