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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يحذر بيراميدز: صن داونز مش مضمون.. والشيبي نجم الفريق

محمد بركات
محمد بركات

حذر محمد بركات، فريق بيراميدز من قوة صن داونز الجنوب أفريقي، الذي يتواجد معه في مجموعة واحدة بـ الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم.

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قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "صن داونز بطريقة لعبه، مش مضمون، خصوصا إن معنويات صن داونز عالية بعد التتويج بـ الدوري الأفريقي" 


وأضاف: "فريق نواذيبو الموريتاني فريق متطور جدا، لذلك مجموعة بيراميدز مش سهلة خالص" 
واختتم: "فريق نواذيبو ليس بالفريق السهل كما يتوقع البعض لكنه فريق قادر على الظهور بشكل جيد"


الشيبي أفضل لاعبي بيراميدز
 

وفي سياق آخر علق محمد بركات، على فوز بيراميدز أمام مازيمبي بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وفي هذا الصدد قال بركات: "مازيمبي هذا الموسم مُختلف عن المواسم الماضية، أضعف بعض الشيء من 2015".

وأضاف: "بيراميدز كان قادرا على التسجيل مبكرا أمام مازيمبي لو استغل فخري لاكاي الفرص التي سُنحت له، ولكن الهدف في النهاية تحقق وهو حصد الثلاث نقاط".

وأكمل: "الشيبي أفضل لاعبي بيراميدز أمام مازيمبي من وجهة نظري، مشاكس وأحيانا يكون مستفزا للمنافس وهذا الأمر كان يتسبب في مشاكل للاعب، ولكن على المستوى الفني الشيبي كان نجم المباراة" 

محمد بركات صن داونز بيراميدز

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