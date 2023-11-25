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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس غير تقليدية...بوسي تثير الجدل بإطلالة محتشمة

بوسي
بوسي

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

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خطفت بوسي الأنظار في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت بنطلون باللون الزيتي مع بليزر نفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معهما تي شيرت أسود اللون.

انتعلت بوسي حذاء كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا متناسقا مع ملامحها.

 

بوسي
بوسي
بوسي
بوسي
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