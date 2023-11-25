بملابس غير تقليدية...بوسي تثير الجدل بإطلالة محتشمة

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

خطفت بوسي الأنظار في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت بنطلون باللون الزيتي مع بليزر نفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معهما تي شيرت أسود اللون.

انتعلت بوسي حذاء كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا متناسقا مع ملامحها.

بوسي