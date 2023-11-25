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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحذير عاجل| 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية

النوبة القلبية
النوبة القلبية

في كل عام، تحصد أمراض القلب والأوعية الدموية أرواح ما يقرب من 17 مليون شخصا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وتؤثر هذه الحالات على الرجال والنساء بالتساوي تقريبا، حيث يمكن الوقاية من 80% من الوفيات المبكرة التي تعزى إلى أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال إدارة عوامل الخطر الرئيسية مثل تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني. 

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فيما يلي بعض علامات تلف القلب التي يجب ألا تتجاهلها حتى في الليل.

-أسباب الأزمة القلبية

تحدث النوبة القلبية، أو احتشاء عضلة القلب، عندما تُحرم أجزاء من عضلة القلب من الأكسجين بسبب انسداد تدفق الدم، السبب الرئيسي وراء الأزمة القلبية هو تراكم الترسبات في الشرايين، وهي حالة تعرف باسم تصلب الشرايين، يمكن أن تتمزق اللويحة، المكونة من رواسب والكوليسترول ومواد أخرى، مما يؤدي إلى تكوين جلطات دموية، وهو السبب الفعلي للنوبة القلبية، وفقًا لجون هوبكنز ميديسن،  في غياب إمدادات كافية من الدم والأكسجين، تبدأ خلايا عضلة القلب في التعرض لأضرار لا رجعة فيها خلال 30 دقيقة من الانسداد، مما يؤدي إلى ضعف وظائف القلب.

-​ضيق في التنفس

النفخة الأولية لضائقة قلبية وشيكة غالبًا ما تهمس طوال الليل، وتظهر على شكل صعوبة ليلية في التنفس، إن الاستلقاء يدفع الجسم إلى إعادة توزيع السوائل، والتي، في ظل وجود تلف في القلب، يمكن أن تعجل بتراكم السوائل في الرئتين، مما يزيد من حدة التحديات التنفسية.

-تعرق ليلي

مع حلول الليل، قد يكون التعرق غير المبرر بمثابة حافز لقلب قد يتضرر، غالبًا ما يتم تجاهل التعرق الليلي باعتباره نذيرًا يتم التغاضي عنه لنوبات قلبية وشيكة، مما يشير بمهارة إلى التدهور التدريجي لصحة القلب.

-سعال ليلي غير معتاد

يمكن أن يكون السعال المستمر الذي يتردد صداه في أعماق الليل أكثر من مجرد إزعاج؛ يمكن أن يكون بمثابة إشارة عاجلة لضرر محتمل في القلب، قد يؤدي تلف القلب إلى تراكم السوائل في الرئتين، مما يؤدي إلى تهيج المسالك الهوائية والتحريض على السعال المستمر والمزعج.

-تورم الساقين والكاحلين والقدمين

في ساعات الليل الهادئة، قد يشير التورم غير المعتاد إلى معاناة القلب المريض، قد تتردد القلوب المتضررة في ضخ السوائل بكفاءة إلى الأعلى، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأطراف السفلية عندما يكون الجسم في حالة راحة.

-الشخير المفرط

إن سيمفونية الشخير الليلية، رغم أنها شائعة، قد تتصاعد إلى لحن مثير للقلق عندما تكون مفرطة،  ويمكن أن يعزى ذلك إلى انقطاع التنفس أثناء النوم، وهي حالة تساهم في تلف القلب، انقطاع التنفس أثناء النوم، مع توقف التنفس المتقطع أثناء النوم العميق، يعرض القلب لإصابة داخلية.

استراتيجيات الوقاية

إن فهم عوامل الخطر للمرض والنوبات القلبية أمر بالغ الأهمية في الوقاية من النوبات القلبية، من خلال اعتماد بعض التغييرات في نمط الحياة، يمكنك تقليل المخاطر بشكل كبير:

- الإقلاع عن التدخين بتوجيهات الطبيب إذا لزم الأمر.

- المحافظة على نظام غذائي منخفض الدهون والكوليسترول والملح.

- مراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول بانتظام مع طبيبك.

- مارس التمارين الرياضية المعتدلة والمنتظمة بعد استشارة الطبيب.

- إنقاص الوزن في حالة زيادة الوزن.

- فكر في تناول جرعة منخفضة من الأسبرين بموجب توصية طبيبك لتقليل خطر التخثر.

- يجب على النساء اللاتي يقتربن من سن اليأس مناقشة الفوائد المحتملة للوقاية من أمراض القلب من العلاج ببدائل الاستروجين مع طبيبهن

المصدر: timesofindia.

القلبية النوبات القلبية السكتات الدماغية امراض القلب الأوعية الدموية الخمول البدني

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