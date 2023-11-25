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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمام عاشور يشارك فيديو من المسجد بصلاة الفجر.. شاهد

صدى البلد

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وكان الفيديو من المسجد أثناء صلاة الفجر، وتفاعل معه عدد كبير من محبيه. 

قائمة الأهلي أمام ميدياما


وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة ميدياما الغاني التي تجمع الفريقين السبت، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن، محمود عبدالمنعم كهربا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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