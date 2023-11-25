بعد الإفراج عن جزء منهم..دعوة عاجلة من تايلاند بشأن مواطنيها المحتجزين بغزة

حث رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، على إطلاق سراح جميع الرهائن التايلانديين المتواجدين بقطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وقال تافيسين، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: "يسعدني سماع الأخبار التي تؤكد إطلاق سراح العمال التايلانديين الرهائن العشرة الذين يتلقون العلاج حاليًا في مركز شامير الطبي بإسرائيل تحت الإشراف المنسق لوزارة الخارجية".

وجدد إشادته وشكره لجهود الوساطة التي بذلتها جميع الأطراف المعنية، مرحبًا بالاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 4 أيام حتى يتسنى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة في أول فرصة.

ودعا إلى الاستمرار في إطلاق سراح الرهائن التايلانديين في أقرب وقت ممكن.

وكان رئيس وزراء تايلاند، سريتا ثافيسين، أعلن أمس، الجمعة، أنه تم إطلاق سراح اثني عشر مواطنًا تايلانديًا، كانوا محتجزين كرهائن لدى حركة حماس في غزة بوساطة مصرية.