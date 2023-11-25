استشهاد طبيب فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهاد طبيب فلسطيني، اليوم السبت، وإصابة آخرين بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية.

وحسب الوكالة الفلسطينة، قال مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، إن الطبيب شامخ كمال أبو الرب استشهد، وأصيب شقيقه وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام قباطية.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشباب الفلسطينيين، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" إلى البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية.

وذكرت قناة "فلسطين اليوم"، أن مقاومين تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال أثناء الاشتباكات في بلدة قباطية جنوب جنين.

يأتي ذلك وسط دخول الهدنة المؤقتة يومها الثاني في قطاع غزة، حيث يسود الهدوء ميدانيًا، في الوقت الذي يترقب الشارع الفلسطيني فيه إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى في سجون الاحتلال وإطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بعد يوم من إفراج سلطات الاحتلال عن 39 أسيراً فلسطينياً مقابل 13 محتجزاً إسرائيلياً.