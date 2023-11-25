عمل أسيوط تراجع اشتراطات السلامة وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالمنطقة الصناعية

واصلت مدير عمل محافظة أسيوط جولاتها داخل المدينة الصناعية بالمحافظة، للتأكد من تطبيق القوانين ،والإستقرار في مواقع العمل .

وصرح على سيد مصطفى مدير المديرية ،اليوم السبت، بأن فريقاً من المديرية برئاسته ، قام بجولة ميدانية في المدينة الصناعة تنفيذاً لتوجيهات ،وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة إلى جميع مديري المديريات، بالتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل، وعامل ،وتعزيز العلاقة بينها،بهدف زيادة الإنتاج.

وأوضح مدير المديرية ؛ أن جولة اليوم كانت بالمدينة الصناعية بالمطمر بساحل سليم، حيث مُراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ،وتقرير الحمايه المدنية وخطة الطوارئ لمصنع الضفائر الكهربائية ،والتنبيه بإستيفاء نسبة الـ 5 ٪ ، لتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وكذلك الإستماع ،وترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين "أطراف العمل " وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم،وتوفير بيئة عمل لائقة صحياً ومهنياً .