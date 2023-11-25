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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: الكشف على 1433 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بمنشأة القناطر

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الصحة قافلة طبية مجانية لتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان لاهالى قرية ابوغالب التابعة لمركز ومدينة منشاة القناطر .


وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان القافلة تأتي في إطار توجيهات الدولة بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات العلاجية لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجا . 


وأكد محافظ الجيزة مواصلة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأهالي المحافظة  .


وأشار المحافظ إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من القوافل الطبية المجانية على مستوى مراكز وأحياء المحافظة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين من خلال توقيع الكشف المجانى وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات اللازمة للمستشفيات .


وقد أشاد اللواء أحمد راشد بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة وخاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى كثافة سكانية والأكثر احتياجا.


وتمكنت القافلة الطبية بقرية ابو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر من توقيع الكشف الطبي على 1433 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان وذلك في التخصصات التالية: ( تنظيم أسرة -  أطفال - الأسنان - الجلدية - الباطنة - المسالك البولية ) .

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