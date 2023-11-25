طيران الاحتلال يحلق بشكل مكثف جنوبي لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف جنوبي لبنان، مع عودة بعض النازحين من جنوب لبنان إلى منازلهم.

وصرحت وسائل إعلام لبنانية، بتعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة.

ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما.

وتدخل الهدنة المؤقتة يومها الثاني في قطاع غزة؛ حيث يسود الهدوء ميدانيا، في الوقت الذي يترقب الشارع الفلسطيني إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى في سجون الاحتلال وإطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.