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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"فكرة".. معرض فني لطلاب كلية التربية النوعية بثقافة أسيوط

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد قصر ثقافة أسيوط، معرضا فنيا، بعنوان "فكرة"، لأعمال طلاب قسم التصوير بكلية التربية النوعية بأسيوط، نظمته الكلية بالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط، ويستمر حتى 30 نوفمبر الحالي، ضمن برنامج الفعاليات الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني

افتتح المعرض د. أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، د. وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بأسيوط، وضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، وتم تفقد الأعمال الفنية للطلاب والاستماع إلى شروحهم عنها وتبادل الرؤى حولها، وضم المعرض 100 عمل فني متميز، وذلك بحضور د. هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين، وطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

وأكد د. أحمد عبد المولى أهمية تواجد الطلاب بين أعمالهم الفنية والتفاعل مع الرؤى النقدية عنها مما يساهم في تنمية قدراتهم الفنية، مقدما الشكر لفرع ثقافة أسيوط على تعاونه الدائم مع الجامعة وتفاعله مع الأنشطة الفنية التي تقدمها.

وأوضح د. وجدي رفعت أن المعرض يقدم جانبا من الأعمال الفنية التي ينتجها طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، في ضوء الحرص على الخروج بها من الجامعة وتقديمها في معارض فنية توفر فرص الاحتكاك بالوسط الفني ومحبي الفنون، سعيا لتنمية القدرة لدى الطلاب على شرح وتقديم العمل الفني.

من جانبه أشاد ضياء مكاوي بالتعاون المثمر بين جامعة أسيوط وفرع ثقافة أسيوط، عن طريق إقامة المعارض التي توثق إبداع وفن الطلاب وتتيح المجال أكثر للحراك الفني، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه المواقع الثقافية في دعم وتشجيع الشباب وحثهم على المزيد من التميز.

وشهد مسرح القصر عرضا فنيا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمود يحيى، قدمت به عددا من الفقرات الشعبية والتراثية منها رقصة العصا والتنورة وسط تفاعل الحضور.

قصر ثقافة اسيوط فكرة فرع ثقافة اسيوط الفعاليات الفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

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