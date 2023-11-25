"أنزل شارك".. نقابة الصناعات الغذائية تُنظم مؤتمرا لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

أنطلق صباح اليوم المؤتمر العمالي الأول للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية؛ بحضور نخبة من القيادات العمالية واللجان النقابية علي مستوي 120 شركة ومصنع تابعين للنقابة العامة، يمثلون اكثر من 150 ألف عامل علي مستوي الجمهورية، وذلك تحت رعاية ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ النائب خالد عيش النائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر.

يأتي مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، للتأكيد علي دعم عمال مصر بصفة عامة وعمال الصناعات الغذائية بصفة خاصة لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من اجل استمرار البناء والتنمية، وهي الفعالية التي سبقتها فعاليات اخري نظمتها النقابة قبل شهور من فتح باب الترشح عبر الدورات التثقيفية التي نظمتها النقابة تحت عنوان : "شارك .. بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا" وكان الغرض منها تثقيف العمال بأهمية المشاركة السياسية وتعريف العمال بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

ووجه المشاركون بالمؤتمر رسالة تأييد للرئيس السيسي، مؤكدين تقديمهم كل اشكال الدعم والمساندة من اجل الاستمرار في بناء "الجمهورية الجديدة" رافعين شعار "كمل المسيرة ياريس واحنا معاك".

وقال النائب خالد عيش، في تصريحات صحفية، إن الهدف من تنظيم المؤتمر العمالي الخاص بعمال الصناعات الغذائية هو التأكيد مرة اخري علي موقفنا الثابت منذ اليوم الاول لاختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية قبل سنوات وما رأيناه من إنجازات ملموسة علي ارض الواقع في شتي المجالات ومنها علي سبيل المثال "حياة كريمة" التي استهدفت لأول مرة الاستثمار في البشر وخلق واقع افضل في 4500 قرية علي مستوي قري مصر ولاتزال المبادرة مستمرة حتى الان، وموقف النقابة وعمالها في مواقع الإنتاج المختلفة ثابت لم ولن يتغير والاحداث الجارية حولنا الان تؤكد أن الرئيسالسيسي هو رجل المرحلة الراهنة، لافتًا الي اطلاق النقابة لحملة "أنزل شارك .. صوتك أمانة" وذلك علي مستوي الشركات والمصانع لحشد اكثر من 150 الف عامل واسرهم.

واضاف "عيش" : قررنا توجيه جزء من التبرعات لصالح القضية الفلسطينية عبر الجهات التي اعلنت عنها الدولة، وهذا يأتي في ضوء الدور المجتمعي الواقع علينا لدعم الاشقاء وقت الشدائد، مشيرًا الي دعم النقابة ومجلس إدارتها واللجان النقابية لكافة الإجراءات التي تقوم بها الدولة و الرئيس للحفاظ علي امن مصر القومي.