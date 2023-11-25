عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"أنزل شارك".. نقابة الصناعات الغذائية تُنظم مؤتمرا لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أنطلق صباح اليوم المؤتمر العمالي الأول للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية؛ بحضور نخبة من القيادات العمالية واللجان النقابية علي مستوي 120 شركة ومصنع تابعين للنقابة العامة، يمثلون اكثر من 150 ألف عامل علي مستوي الجمهورية، وذلك تحت رعاية ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ النائب خالد عيش النائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر. 

يأتي مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، للتأكيد علي دعم عمال مصر بصفة عامة وعمال الصناعات الغذائية بصفة خاصة لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من اجل استمرار البناء والتنمية، وهي الفعالية التي سبقتها فعاليات اخري نظمتها النقابة قبل شهور من فتح باب الترشح عبر الدورات التثقيفية التي نظمتها النقابة تحت عنوان : "شارك .. بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا" وكان الغرض منها تثقيف العمال بأهمية المشاركة السياسية وتعريف العمال بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

ووجه المشاركون بالمؤتمر رسالة تأييد  للرئيس السيسي، مؤكدين تقديمهم كل اشكال الدعم والمساندة من اجل الاستمرار في بناء "الجمهورية الجديدة" رافعين شعار "كمل المسيرة ياريس واحنا معاك".

وقال النائب خالد عيش، في تصريحات صحفية، إن الهدف من تنظيم المؤتمر العمالي الخاص بعمال الصناعات الغذائية هو التأكيد مرة اخري علي موقفنا الثابت منذ اليوم الاول لاختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية قبل سنوات وما رأيناه من إنجازات ملموسة علي ارض الواقع في شتي المجالات ومنها علي سبيل المثال "حياة كريمة" التي استهدفت لأول مرة الاستثمار في البشر وخلق واقع افضل في 4500 قرية علي مستوي قري مصر ولاتزال المبادرة مستمرة حتى الان، وموقف النقابة وعمالها في مواقع الإنتاج المختلفة ثابت لم ولن يتغير والاحداث الجارية حولنا الان تؤكد أن الرئيسالسيسي هو رجل المرحلة الراهنة، لافتًا الي اطلاق النقابة لحملة "أنزل شارك .. صوتك أمانة" وذلك علي مستوي الشركات والمصانع لحشد اكثر من 150 الف عامل واسرهم.

واضاف "عيش" : قررنا توجيه جزء من التبرعات لصالح القضية الفلسطينية عبر الجهات التي اعلنت عنها الدولة، وهذا يأتي في ضوء الدور المجتمعي الواقع علينا لدعم الاشقاء وقت الشدائد، مشيرًا الي دعم النقابة ومجلس إدارتها واللجان النقابية لكافة الإجراءات التي تقوم بها الدولة و الرئيس للحفاظ علي امن مصر القومي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

الاتفاق مهدد.. تصريحات عاجلة من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

معجزة تنقذ أكثر من 200 شخص على سطح مبنى مشتعل بالنيران| شاهد

قرار مفاجئ.. لماذا سمحت الصين لـ6 دول دخول أراضيها بدون تأشيرة؟

القاهرة الإخبارية: وصول الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين إلى الضفة

الدفاع المدني بغزة : نناشد العالم تزويدنا بالمعدات لانتشال جثامين الشهداء

سيدة تشكو ضعف زوجها ويرفض العلاج.. دار الإفتاء: آثم شرعا

للإفراج عنهم اليوم.. مصر تتسلم كشفا بأسماء 39 فلسطينيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاسة شاورما بالجبن.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية.. عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

عقد قرانهما اليوم .. 20 صورة تجمع لمى الشواربى وخطيبها أحمد ثروت

كارثة| 4 أطعمة شائعة في وجبة الإفطار تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم

فيديو

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

عاصفة ترابية تضرب القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ