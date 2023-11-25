فيروس ينتشر بسرعة بين الأطفال في الصين .. ما القصة؟

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن اكتظاظ مستشفيات في الصين بالأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.

وأوضح التقير أن أكبر مستشفى للأطفال في مدينة تيانجين الصينية حطم رقما قياسيا واستقبل أكثر من 13 ألف طفل في أقسام العيادات الخارجية والطوارئ.

وتابع التقرير ان المرض الغامض المنتشر في الصين أثار قلق منظمة الصحة العالمية، وهو عبارة عن التهاب رئوي غير مشخص .

وتابع التقرير أن المصابين بالمرض يعانون من ارتفاع درجات الحرارة والإصابة بعقيدات الرئة وهي عبارة عن كتل صغيرة من الخلايا تتكون في الرئتين.

وأكمل التقرير أن منظمة الصحة العالمية دعت الصينيين لاتباع إجراءات للحد من أخطار الإصابة بما في ذلك التطعيم باللقاحات الموصى بها.