فيروس ينتشر بالمدارس.. طبيب يحذر من ظهور تقرحات بالفم

يواجه أولياء الأمور خلال أيام الدراسة بعض المتاعب لإصابة أبناءهم ببعض الفيروسات خصوصا في فصل الشتاء، ومن بينها فيروس الهربس الذي ينتشر بشكل كبير بين الاطفال بالمدارس.

وقدم الدكتور محمد اسامة استشاري طب الاطفال بعض النصائح للتعرف علي المرض واعراضه ووقت انتشار المرض وأسبابه والعلاج، موضحا أن الهربس واحد من أكثر الفيروسات التى تسبب مشاكل صحية للأطفال.

اعراض الهربس

وأشار إلى أن أعرض الهربس تتمثل في التالي:

تقرحات بالفم والتهاب بالحلق وصعوبة فى البلع وفي بعض الاوقات سخونة وفقدان للشهية.

ونوه بأنه ينتشر بشكل كبير فى أوقات محددة فى السنة مما يثير الذعر والقلق بين الأهالى

أسباب هربس الأطفال

وأوضح الدكتور محمد اسامة، أن الهربس عبارة عن فيروس ينتقل عن طريق العدوى والنفس، فبمجرد الاحتكاك بأطفال آخرين سواء فى المدرسة أو النادى وتجمعات الأطفال عموما يصاب الطفل بالمرض

علاج الهربس عند الأطفال

يعتقد الكثيرون أن المضاد الحيوى هو علاج لفيرس الهربس ولكنه خطأ كبير، فالعلاج يجب أن يشمل

🔸مضاد الفيروسات ( زوفيراكس شراب - فيروستات شراب )

🔸 خافض للحرارة ومسكن للألم (بروفين شراب - كتافلاى شراب )

🔸 وللفم دهان ملطف ومخدر للثة (اوراكيور جيل - ميكوبان اورال جيل )

🔸 الاكثار من تناول السوائل لتفادى حدوث الجفاف الخطير جدا للاطفال