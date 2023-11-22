عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فيروس ينتشر بالمدارس.. طبيب يحذر من ظهور تقرحات بالفم

صدى البلد

يواجه أولياء الأمور خلال أيام الدراسة بعض المتاعب لإصابة أبناءهم ببعض الفيروسات خصوصا في فصل الشتاء، ومن بينها فيروس الهربس الذي ينتشر بشكل كبير بين الاطفال بالمدارس.

وقدم الدكتور محمد اسامة استشاري طب الاطفال بعض النصائح للتعرف علي المرض واعراضه ووقت انتشار المرض وأسبابه والعلاج، موضحا أن الهربس واحد من أكثر الفيروسات التى تسبب مشاكل صحية للأطفال.

اعراض الهربس

وأشار إلى أن أعرض الهربس تتمثل في التالي: 

تقرحات بالفم والتهاب بالحلق وصعوبة فى البلع وفي بعض الاوقات سخونة وفقدان للشهية.

ونوه بأنه ينتشر بشكل كبير فى أوقات محددة فى السنة مما يثير الذعر والقلق بين الأهالى 

 أسباب هربس الأطفال

وأوضح الدكتور محمد اسامة، أن الهربس عبارة عن فيروس ينتقل عن طريق العدوى والنفس، فبمجرد الاحتكاك بأطفال آخرين سواء فى المدرسة أو النادى وتجمعات الأطفال عموما يصاب الطفل بالمرض  

 علاج الهربس عند الأطفال

يعتقد الكثيرون أن المضاد الحيوى هو علاج لفيرس الهربس ولكنه خطأ كبير، فالعلاج يجب أن يشمل

🔸مضاد الفيروسات ( زوفيراكس شراب - فيروستات شراب )
🔸 خافض للحرارة ومسكن للألم (بروفين شراب - كتافلاى شراب )
🔸 وللفم دهان ملطف ومخدر للثة (اوراكيور جيل - ميكوبان اورال جيل )
🔸 الاكثار من تناول السوائل لتفادى حدوث الجفاف الخطير جدا للاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

من اليمن.. قصف مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ مجنحة

كنز جديد.. ماذا وجدت بعثة كندية في صحراء مصر الشرقية

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

حسب وزن الباكو .. اِعرف أسباب زيادة أسعار شاي العروسة | خاص

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

ترشيحاتنا

حملة السيسي تزور المجلس القومي لحقوق الإنسان

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين.. شاهد

البيت الأبيض يعلن عن وصول طائرة مساعدات لمصر قبل التوجّه لأهالي غزة

بايدن لـ السيسي: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية

عايشة في خيال.. السيدة المتزوجة من دُمية تعلن عن حفلة صادمة

بايدن يشكر السيسي على الوساطة المشتركة للتوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يطلب وقف الحديث عن مرضه ويتخذ قرارًا مفاجئًا..ماذا قال لابنه؟

فيروس ينتشر بالمدارس.. طبيب يحذر من ظهور تقرحات بالفم

قانون الـ 3 دقائق.. عادة تفعلها تسبب الموت المفاجئ أثناء النوم

غرمتها 6 ملايين إسترليني.. شاكيرا أمام محكمة برشلونة بتهمة التهرب الضريبي |شاهد

فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ