ترقب في اليوم الثاني لتبادل الرهائن وتوقعات بإطلاق سراح 13 إسرائيليا

أبلغت مصادر شبكة سي إن إن، أنه من المتوقع إطلاق سراح ما لا يقل عن 13 رهينة إسرائيلية في اليوم الثاني من عملية التبادل مع حماس. ومع ذلك، أشارت إسرائيل إلى أنها تتوقع إطلاق سراح 14 فردا، مما يزيد من تعقيد المفاوضات المحيطة بتبادل 42 سجينا فلسطينيا.

تجري المناقشات حول القائمة النهائية للرهائن مع اقتراب ساعة إطلاق سراحهم المتوقعة. إن التناقض بين عدد الأفراد المتوقع إطلاق سراحهم من قبل حماس وإسرائيل يضيف طبقة من عدم اليقين إلى المفاوضات الجارية. ومن الجدير بالذكر أن هناك تكهنات بشأن إدراج الأطفال ضمن من سيتم إطلاق سراحهم.

أكد قدورة فارس، رئيس الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين، أنه من المتوقع إطلاق سراح 39 أسيراً فلسطينياً، يوم السبت.

يمثل هذا تطورا كبيرا في عملية التبادل، بعد إطلاق سراح 24 رهينة في اليوم الأول من الهدنة المؤقتة، من بينهم 13 امرأة وطفلا إسرائيليا. وفي المقابل، تم إطلاق سراح 39 امرأة وطفلا فلسطينيا من ثلاثة سجون إسرائيلية.