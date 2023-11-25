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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة لمحاور أحمد عرابي و26 يوليو وكمال عامر

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة ميدانية على عدد من الطرق والمحاور المرورية التي تم إنشاؤها مؤخراً او ما شهد أعمال توسعة ورفع كفاءة وذلك للوقوف علي الحالة العامة لتلك المحاور لما لها من اهمية في تفتيت الكثافات المرورية بمدينة الجبزة والبؤر الساخنة. 


شملت جولة محافظ الجيزة محاور "  ٢٦ يوليو ، أحمد عرابي ، الفريق كمال عامر ، والطريق الأبيض ، والمريوطية ، والمنصورية ،  وكذا متابعة مراحل العمل بمحور المهندس شريف أسماعيل والذي يربط الحركة المرورية مع محور ٢٦ يوليو و المريوطية و الطريق الدائري و اسكندرية الصحراوي والمتحف المصري الكبير في فترة زمنية قصيرة .


شهدت جولة المحافظ متابعة مراحل العمل بمصرف ناهيا والذي يعد أحد المشروعات القومية الهامه والضخمة التي ستحدث نقله حضارية لأهالى بولاق الدكرور وكرداسة، حيث سيسهم في القضاء على كافة صور التلوث التى تشهدها مناطق المعتمدية وناهيا بسبب المصرف وانشاء شريان مروري جديد يخدم قطاع كبير من المواطنين. 


وخلال جولته رصد المحافظ حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بجوار محور الطريق الأبيض مشدداً علي رئيس مركز ومدينة كرداسة بضرورة إزالة كافة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في ذلك. 


كما كلف اللواء أحمد راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة تطوير ورفع كفاءة الحدائق والأسوار الموجودة علي محور ٢٦ يوليو بمطالع ومنازل الطريق الدائري بالتنسيق مع رؤساء أحياء ومدن العجوزة وكرداسة لتحسين الصورة الحضارية والبصرية بتلك المنطقة . 


رافق محافظ الجيزة خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد ورؤساء احياء جنوب و الهرم والعجوزة والمنيرة الغربية ومركز كرداسة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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