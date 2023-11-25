العنف ضد المرأة.. غضب بإيطاليا بعد مقـتل مراهقة على يد صديقها السابق

اندلع الغضب في جميع أنحاء إيطاليا؛ بعد مقتل طالبة جامعية على يد صديقها السابق، مما يسلط الضوء على العنف ضد المرأة، في بلد تقتل فيه امرأة واحدة في المتوسط كل 3 أيام، بحسب تقارير نشرتها وكالات الأنباء الغربية.

وعثر على جثة جوليا تشيتشيتين (22 عاما)، وهي طالبة هندسة، قبل أيام من حفل تخرجها، في خندق، بالقرب من بحيرة شمال البندقية، وكانت ملفوفة بالبلاستيك، وتعرضت للطعن عدة مرات، وفق وكالة "فرانس برس".

وجاء اكتشاف هذه الجريمة، بعد أسبوع من البحث في أنحاء البلاد.

وقبل اختفائها، قيل إن الكاميرات الموجودة على جانب الطريق قد التقطت صورًا لشريكها السابق، فيليبو توريتا، وهو يضربها.

وقالت محكمة في شرق ألمانيا، حيث ألقي القبض على توريتا (21 عاما)، يوم الأربعاء بعد تعطل سيارته، إنها وافقت على تسليمه إلى إيطاليا، حيث سيتم احتجازه لدى وصوله واستجوابه من قبل قاضي التحقيق.

وأثارت هذه القضية، قلق الكثيرين في جميع أنحاء البلاد؛ بسبب تقارير أصدقاء وعائلة تشيكيتين عن رفض توريتا المزعوم، قبول قرار تشيتشيتين بإنهاء العلاقة.

وخرج المتظاهرون، اليوم السبت- وهو أيضًا اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة- في جميع أنحاء إيطاليا؛ لإحياء ذكرى مقتل تشيتشيتين، إضافة إلى عشرات المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي أقيمت بالفعل لتكريم ذكراها في الأيام الأخيرة.

وقالت كريستينا جامبيري، الزميلة البحثية في جامعة بولونيا: "هذا هو السيناريو الذي نعرفه جيداً"، في إشارة إلى 106 نساء قُتلن في إيطاليا حتى الآن هذا العام، وغالبيتهن على أيدي شركائهن أو أزواجهن السابقين.