عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معضلة إسرائيل مع نهاية الهدنة.. وقف إطلاق النار أم استئناف الغزو

صدى البلد

أثار إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة مؤخرًا معضلة لقادة إسرائيل وسط الصراع المستمر. ومع اقتراب الهدنة التي استمرت أربعة أيام من نهايتها صباح الثلاثاء، تستعد إسرائيل لمواصلة غزوها لغزة، حيث تسمح شروط الهدنة بتمديد محتمل.

 

ووفقا لتحليل نشرته نيويورك تايمز، رغم أن إسرائيل أعربت عن استعدادها لمنح أيام إضافية من التوقف لكل 10 رهائن تطلق حماس سراحهم بعد العدد المحدد في البداية وهو 50 رهينة، إلا أن قرار استئناف الأعمال العدائية يظل غير مؤكد. 

 

يشير المحللون إلى أن الأيام المقبلة تطرح سؤالا حاسما بالنسبة لإسرائيل: ما إذا كان عليها استئناف الحرب أو تمديد وقف إطلاق النار بشكل أكبر.

 

سلط ألون بينكاس، المعلق السياسي الإسرائيلي والدبلوماسي الكبير السابق، الضوء على الطبيعة المحورية للقرار في اليوم الخامس، مشددًا على التأثير المحتمل على مشاعر السكان الإسرائيليين، الذين يعتبرون حرية الرهائن أولوية قصوى.

 

اقترحت شيرا إيفرون، الباحثة البارزة في منتدى السياسة الإسرائيلية، أن حماس قد تستغل الوضع، وتقدم رهائن إضافيين للإفراج عنهم لتأمين المزيد من التمديدات. التوقع هو أن التمديد إلى ما بعد الأيام الأربعة الأولى أمر محتمل، مع تطورات محتملة في اليوم الخامس والسادس والسابع.

 

ومع ذلك، فإن وقف إطلاق النار لفترة طويلة قد يشكل تحديات أمام هدف إسرائيل الأساسي المتمثل في تفكيك حماس. فهو يوفر للجماعة فرصة لإعادة تجميع صفوفها، وتحصين دفاعاتها، وربما إعاقة الأهداف العسكرية الإسرائيلية في غزة.

 

علاوة على ذلك، فإن تمديد الهدنة قد يعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة، وخاصة من الولايات المتحدة، لإعادة النظر في أهدافها العسكرية. واعترف الرئيس بايدن بإمكانية وقف إطلاق النار لفترة أطول، مما أثار المخاوف بشأن الحملة الإسرائيلية التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في غزة.

 

بينما قد تتصاعد الضغوط الدولية، فإن قادة إسرائيل قد يختارون المضي قدماً في الغزو على الرغم من الانتقادات. إن إنهاء الحرب قبل الأوان يمكن أن يترك حماس تسيطر على غزة، مما يؤدي إلى إجراء تحقيقات ومساءلة محتملة بعد الحرب، الأمر الذي قد يضر بالقيادة الإسرائيلية.

 

يشير التقرير إلى أن التركيز بالنسبة للقادة الإسرائيليين ينصب على استئصال حماس وتدميرها، ويعتبرون أي شيء أقل من ذلك بمثابة فشل. إن استمرار الغزو، حتى في ظل الانتقادات الدولية، يمكن أن يكون خطوة استراتيجية لتأخير المساءلة وربما تعزيز السمعة المحلية في حالة الإطاحة بحماس.

 

مع انحسار الابتهاج الأولي بإطلاق سراح الرهائن، فقد تظل المشاعر العامة في إسرائيل تؤيد استئناف الغزو، مدفوعاً بالرغبة في تفكيك حماس. إن الأيام المقبلة حاسمة، وسيكون للقرار الذي اتخذته إسرائيل آثار بعيدة المدى على الصراع الدائر في المنطقة.

إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين إسرائيل غزة 50 ألف حامل في غزة 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

بيان عاجل لحركة حماس يخص بلدية برشلونة

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

ترشيحاتنا

ما هو القرض الحسن وشروطه؟ .. دار الإفتاء تكشف ضابطه

سفير عُمان لـ«صدى البلد»: حققنا نجاحات اقتصادية رغم الأزمات العالمية.. علاقاتنا مع مصر تاريخية وموقفنا ثابت في دعم فلسطين| حوار

صدام ناري بين جوارديولا ومهاجم ليفربول.. ماذا حدث؟

الصحة العالمية : مدير مستشفى الشفاء لا يزال محتجزا في إسرائيل

اعرف قرار المحكمة في قضية مقتـ.ل نجل لاعب الزمالك السابق بحلوان

حملة السيسي: مرشحنا الرئاسي جعل سيناء على رأس أولوياته وطهرها من الإرهاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة تنقذ أكثر من 200 شخص على سطح مبنى مشتعل ببريطانيا| شاهد

طريقة عمل طاسة شاورما بالجبن.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية.. عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

عقد قرانهما اليوم .. 20 صورة تجمع لمى الشواربى وخطيبها أحمد ثروت

فيديو

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

عاصفة ترابية تضرب القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ