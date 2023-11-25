معضلة إسرائيل مع نهاية الهدنة.. وقف إطلاق النار أم استئناف الغزو

أثار إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة مؤخرًا معضلة لقادة إسرائيل وسط الصراع المستمر. ومع اقتراب الهدنة التي استمرت أربعة أيام من نهايتها صباح الثلاثاء، تستعد إسرائيل لمواصلة غزوها لغزة، حيث تسمح شروط الهدنة بتمديد محتمل.

ووفقا لتحليل نشرته نيويورك تايمز، رغم أن إسرائيل أعربت عن استعدادها لمنح أيام إضافية من التوقف لكل 10 رهائن تطلق حماس سراحهم بعد العدد المحدد في البداية وهو 50 رهينة، إلا أن قرار استئناف الأعمال العدائية يظل غير مؤكد.

يشير المحللون إلى أن الأيام المقبلة تطرح سؤالا حاسما بالنسبة لإسرائيل: ما إذا كان عليها استئناف الحرب أو تمديد وقف إطلاق النار بشكل أكبر.

سلط ألون بينكاس، المعلق السياسي الإسرائيلي والدبلوماسي الكبير السابق، الضوء على الطبيعة المحورية للقرار في اليوم الخامس، مشددًا على التأثير المحتمل على مشاعر السكان الإسرائيليين، الذين يعتبرون حرية الرهائن أولوية قصوى.

اقترحت شيرا إيفرون، الباحثة البارزة في منتدى السياسة الإسرائيلية، أن حماس قد تستغل الوضع، وتقدم رهائن إضافيين للإفراج عنهم لتأمين المزيد من التمديدات. التوقع هو أن التمديد إلى ما بعد الأيام الأربعة الأولى أمر محتمل، مع تطورات محتملة في اليوم الخامس والسادس والسابع.

ومع ذلك، فإن وقف إطلاق النار لفترة طويلة قد يشكل تحديات أمام هدف إسرائيل الأساسي المتمثل في تفكيك حماس. فهو يوفر للجماعة فرصة لإعادة تجميع صفوفها، وتحصين دفاعاتها، وربما إعاقة الأهداف العسكرية الإسرائيلية في غزة.

علاوة على ذلك، فإن تمديد الهدنة قد يعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة، وخاصة من الولايات المتحدة، لإعادة النظر في أهدافها العسكرية. واعترف الرئيس بايدن بإمكانية وقف إطلاق النار لفترة أطول، مما أثار المخاوف بشأن الحملة الإسرائيلية التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في غزة.

بينما قد تتصاعد الضغوط الدولية، فإن قادة إسرائيل قد يختارون المضي قدماً في الغزو على الرغم من الانتقادات. إن إنهاء الحرب قبل الأوان يمكن أن يترك حماس تسيطر على غزة، مما يؤدي إلى إجراء تحقيقات ومساءلة محتملة بعد الحرب، الأمر الذي قد يضر بالقيادة الإسرائيلية.

يشير التقرير إلى أن التركيز بالنسبة للقادة الإسرائيليين ينصب على استئصال حماس وتدميرها، ويعتبرون أي شيء أقل من ذلك بمثابة فشل. إن استمرار الغزو، حتى في ظل الانتقادات الدولية، يمكن أن يكون خطوة استراتيجية لتأخير المساءلة وربما تعزيز السمعة المحلية في حالة الإطاحة بحماس.

مع انحسار الابتهاج الأولي بإطلاق سراح الرهائن، فقد تظل المشاعر العامة في إسرائيل تؤيد استئناف الغزو، مدفوعاً بالرغبة في تفكيك حماس. إن الأيام المقبلة حاسمة، وسيكون للقرار الذي اتخذته إسرائيل آثار بعيدة المدى على الصراع الدائر في المنطقة.