عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس ترفض طلبا إسرائيليا بإضافة رهينة أخرى إلى قائمة الإفراج

صدى البلد

رفضت حماس محاولة إسرائيل إدراج رهينة إضافية على القائمة المقرر إطلاق سراحها اليوم، وفقا لتقارير صحيفة هآرتس المحلية.

جاء طلب زيادة القائمة بناءً على معايير إمكانية إطلاق سراح الأمهات والأطفال معًا، خاصة إذا كان عمر الأطفال أقل من 19 عامًا. إلا أن حماس رفضت الطلب، وأبقت على عدد الرهائن المقرر إطلاق سراحهم عند 13.

حتى الآن، لم يتم إحراز أي تقدم في عملية تبادل الرهائن وإطلاق سراح السجناء في اليوم الثاني. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المفاوضات جارية بشأن ما إذا كان سيتم إطلاق سراح 13 أو 14 إسرائيليًا اليوم.

تشير التطورات الأخيرة إلى أن التوترات آخذة في التصاعد، حيث أعرب مسؤولو حماس عن استيائهم إزاء ما يزعمون أنه انتهاك إسرائيل لشروط الهدنة. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مفاوض الرهائن السابق يارون بلوم قوله: "هذا تلاعب من قبل زعيم حماس في غزة يحيى السنوار. 

حماس رهينة 13 رهينة إسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

بيان عاجل لحركة حماس يخص بلدية برشلونة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

ترشيحاتنا

عاجل| إعلام إسرائيلي: سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات

عاجل| كتائب القسام تعلن تأجيل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى

كييف تعلن تعرضها لأكبر هجوم بطائرة مسيرة روسية

نوة باقي المكنسة| توقعات بسقوط أمطار في الإسكندرية.. وشركة الصرف ترفع درجة الاستعداد

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

الخط الأزرق| جيش الاحتلال يقصف دورية تابعة للأمم المتحدة جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأطعمة تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين ب12

معجزة تنقذ أكثر من 200 شخص على سطح مبنى مشتعل ببريطانيا| شاهد

طريقة عمل طاسة شاورما بالجبن.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية.. عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

فيديو

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

عاصفة ترابية تضرب القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ