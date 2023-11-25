حماس ترفض طلبا إسرائيليا بإضافة رهينة أخرى إلى قائمة الإفراج

رفضت حماس محاولة إسرائيل إدراج رهينة إضافية على القائمة المقرر إطلاق سراحها اليوم، وفقا لتقارير صحيفة هآرتس المحلية.

جاء طلب زيادة القائمة بناءً على معايير إمكانية إطلاق سراح الأمهات والأطفال معًا، خاصة إذا كان عمر الأطفال أقل من 19 عامًا. إلا أن حماس رفضت الطلب، وأبقت على عدد الرهائن المقرر إطلاق سراحهم عند 13.

حتى الآن، لم يتم إحراز أي تقدم في عملية تبادل الرهائن وإطلاق سراح السجناء في اليوم الثاني. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المفاوضات جارية بشأن ما إذا كان سيتم إطلاق سراح 13 أو 14 إسرائيليًا اليوم.

تشير التطورات الأخيرة إلى أن التوترات آخذة في التصاعد، حيث أعرب مسؤولو حماس عن استيائهم إزاء ما يزعمون أنه انتهاك إسرائيل لشروط الهدنة. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مفاوض الرهائن السابق يارون بلوم قوله: "هذا تلاعب من قبل زعيم حماس في غزة يحيى السنوار.