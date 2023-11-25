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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مسؤول معبر رفح: 70 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال اليوم الثاني للهدنة

صدى البلد

أكد المتحدث باسم معبر رفح الحدودي، هشام عدوان، اليوم السبت، أن ما لا يقل عن 70 شاحنة مساعدات تحمل الإمدادات الأساسية، قد دخلت إلى غزة، عبر معبر رفح، في اليوم الثاني من الهدنة المؤقتة المتفق عليها بين إسرائيل وحماس.

وأضاف هشام عدوان، أن قافلة المساعدات تضم مجموعة متنوعة من الإمدادات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية. 

وأوضح هشام عدوان، أن 3 شاحنات من بين القافلة مخصصة لنقل 150 ألف لتر من الوقود، في حين أن 4 شاحنات إضافية تحمل الغاز الطبيعي، بحسب "سي إن إن".

وأكد المتحدث باسم المعبر، على الجهود المستمرة لتسهيل دخول المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة على مدار اليوم، بهدف تلبية الحصة المتفق عليها البالغة 200 شاحنة .  

يأتي هذا التطور في أعقاب إعلان الأمم المتحدة يوم الجمعة أنه تم بنجاح تفريغ 137 شاحنة محملة بالمساعدات، بما في ذلك 129 ألف لتر من الوقود و4 شاحنات من الغاز، في غزة في اليوم الأول من الهدنة. وكانت هذه أكبر قافلة إنسانية تدخل القطاع منذ 7 أكتوبر.

بالإضافة إلى المساعدات المادية، عبر 16 جريحًا فلسطينيًا وأولياء أمورهم إلى مصر، بحسب عدوان. وهذا لا يعكس فقط مدى إلحاح الرعاية الطبية المطلوبة، بل يعكس أيضًا الجهود التعاونية في تسهيل حركة الأفراد عبر الحدود خلال هذه الهدنة الإنسانية.

الهدنة إسرائيل تخرق الهدنة غزة 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة 50 ألف حامل في غزة معبر رفح

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