مصلحة السجون الإسرائيلية تجهز 42 فلسطينيا للإفراج عنهم باليوم الثاني للهدنة

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية يوم السبت عن استعداداتها للإفراج عن 42 سجينًا، مما يشير إلى أن حماس قد تطلق سراح 14 رهينة إسرائيلية، وفقًا لتقارير وكالة أسوشيتد برس.

بينما لم يصدر تأكيد رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن العدد المحدد للرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم يوم السبت، سلمت حماس قائمة بالأسماء إلى السلطات الإسرائيلية في وقت متأخر من يوم الجمعة.

تشمل التفاصيل المحيطة بالإفراج المحتمل قائمة تلقتها مصر من حركة حماس الفلسطينية، تحدد 14 رهينة من المتوقع إطلاق سراحهم يوم السبت، حسبما أفادت مصادر أمنية. بالإضافة إلى ذلك، اعترفت إسرائيل بتلقي قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة في نفس اليوم، بحسب رويترز.

مع استمرار الهدنة، تظل تعقيدات عملية إطلاق سراح الرهائن تحت المراقبة الدقيقة. ويضيف غياب الإعلان الرسمي عن عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم من السلطات الإسرائيلية عنصرا من عدم اليقين، مما يترك تساؤلات حول العدد الإجمالي للأسرى، بما في ذلك غير الإسرائيليين، الذين قد يتم إطلاق سراحهم.