قرار عاجل من مدرب يد الأهلي للاعبين

منح ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالأهلي، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، اليوم السبت، بعد الفوز على فريق الطيران في بطولة دوري المحترفين.



وقرر ديفيد إراحة اللاعبين من التدريبات اليوم لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس والاستشفاء في ظل تلاحم المباريات في بطولة الدوري المحترفين منذ العودة من بطولة السوبر جلوب التي أقيمت في السعودية.

ويعود فريق اليد للتدريبات عصر الأحد استعدادا لمواجهة فريق الزمالك يوم الثلاثاء القادم، على صالة العاصمة الإدارية، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.



وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز أمس على فريق الطيران بنتيجة 41-21، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.