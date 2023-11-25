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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع اشتباكات مسلحة في جنين وإلقاء قنابل فلسطينية محلية الصنع

صدى البلد

اندلعت مواجهات عنيفة في مدينة جنين، اليوم السبت، تميزت بمواجهات مسلحة بين قوات المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء إلقاء قنابل فلسطينية محلية الصنع، بحسب ما أفادت وسائل إعلان إسرائيلية ومصادر مختلفة.

 

وأظهرت حسابات ولقطات متداولة على منصة التواصل الاجتماعي "آكس" مشاهد لدخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة جنين.

وقررت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تأجيل إطلاق الدفعة الثانية من الرهائن إلى حين التزام إسرائيل بشروط الهدنة المتعلق بدخول شاحنات الإغاثة إلى شمال قطاع غزة. وتم الإعلان عن التأجيل يوم السبت، بحسب ما أوردته رويترز.

وأشارت تقارير سابقة من وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك صحيفة جيروزاليم بوست، إلى أن مصر تلقت قائمة من حماس تتضمن 13 رهينة من المقرر إطلاق سراحهم في نفس اليوم.

وشددت كتائب القسام، على أن وقف إطلاق سراح الرهائن مشروط بسماح إسرائيل بدخول شاحنات المساعدات إلى شمال غزة والالتزام بالشروط المتفق عليها لإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

علمت سكاي نيوز البريطانية أن التأجيل مرتبط بما يوصف بـ"مسألة فنية"، ولم يصدر رد فوري من إسرائيل، مما يجعل مدة التأخير غير واضحة.

 

في وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجهود مستمرة لتسليم المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى الصليب الأحمر. وأطلقت إسرائيل، الجمعة، سراح 13 رهينة، بينهم أطفال، وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن 39 أسيراً فلسطينياً.

 

اقتاحم مدينة جنين الاحتلال الاسرائيلي قوات المقاومة إسرائيل تخرق الهدنة

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