رسائل تحفيزية من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل موقعة أبوسليم في الكونفدرالية

عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الختامي، مساء اليوم السبت، والذي أقيم على ملعب فندق الإقامة في برج العرب، استعدادا للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحرص معتمد جمال على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة بطل ليبيا، مشددا على ضرورة التركيز؛ من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد وحصد الثلاث نقاط.

وطالب القائم بأعمال المدير الفني للفريق، اللاعبين، بضرورة أن تكون بداية الزمالك قوية في دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية، محذرا إياهم من الاستهتار بالمنافس.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غد الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.