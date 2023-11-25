جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض أهداف فوق البحر الأحمر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت اعتراض أهداف جوية مشبوهة فوق البحر الأحمر.

وقال المتحدث بإسم جيش الاحتلال دانييل هجاري، إنه تم إطلاق صواريخ اعتراضية على هدفين جويين مشبوهين في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف "هجاري" عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" أنه يجري التحقيق في احتمال أن يكون هذا هوية زائفة، ولم يتم اكتشاف أي اقتحام للأراضي الإسرائيلية ولم يتم إطلاق أي إنذارات.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، أن مدينة إيلات شهدت انفجارات تزامنا مع نشاط الدفاع الجوي.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي صاروخين اعتراضيين يحلقان فوق إيلات، ولم تدوي صفارات الإنذار في إيلات، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الحادث.