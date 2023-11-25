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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات الآلاف يتظاهرون بلندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

صدى البلد

شهدت لندن مظاهرة حاشدة، اليوم السبت، حيث خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار في غزة. وسلطت المظاهرة الضوء على الخسائر الفادحة للغارات الجوية الإسرائيلية، حيث قُتل ما يقرب من 15,000 فلسطيني في الأسابيع السبعة الماضية.

 

وفقًا لرويترز، كانت مسيرة يوم السبت بمثابة الأحدث في سلسلة من المظاهرات الكبيرة المؤيدة لفلسطين في لندن منذ 7 أكتوبر. وقد لفت الحدث، الذي نظمته حملة التضامن مع فلسطين وائتلاف أوقفوا الحرب، اهتمامًا ومشاركة كبيرة.

وفقا للجارديان، تم نشر ما يقرب من 1500 ضابط شرطة للسيطرة على الحشود أثناء الاحتجاج، مع استدعاء 500 ضابط من القوات خارج لندن. وعلى الرغم من الوجود المكثف للشرطة، لم ترد تقارير فورية عن وقوع أعمال عنف، مما يؤكد الطبيعة السلمية للمظاهرة.

 

أعرب المشاركون في المسيرة عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية. وعبرت ليلى طلحي، وهي طالبة تبلغ من العمر 25 عاماً، عن هذا الشعور قائلة: "لقد جئنا لإظهار تضامننا ونقول للفلسطينيين أنهم ليسوا وحدهم. نحن نفكر فيهم، ولن نتوقف حتى يصبحوا أحراراً" حسبما نقلت رويترز.

تعكس المظاهرة في لندن الاحتجاج العالمي ضد العنف والأزمة الإنسانية في غزة. ودعا المتظاهرون إلى وقف دائم لإطلاق النار ولفتوا الانتباه إلى ضرورة إيجاد حل للصراع الطويل الأمد في المنطقة.

 

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