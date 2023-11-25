ميمي جمال: أشارك في «العتاولة» مع أحمد السقا رمضان 2024.. وسعيدة بتكريمي في شرم الشيخ

بدأ توافد النجوم منذ قليل؛ لحضور فعاليات انطلاق النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في مدينة شرم الشيخ، أبرزهم الفنانين “ميمي جمال، محسن منصور، ريم أحمد، سميرة محسن، سميحة أيوب”، وعدد من نجوم الوطن العربي.

وقالت الفنانة ميمي جمال إنها سعيدة بتكريمها في مهرجان شرم الشيخ ومنحها درع سميحة أيوب سيدة المسرح العربي التي تعتز بها كثيرا.

وكشفت ميمي جمال في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، مشاركتها في مسلسل "العتاولة" رمضان 2024 مع الفنانين أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والذي يتم تصويره في لبنان.

ويقدم حفل الافتتاح الفنان محسن منصور والفنانة مريم الصياح من تونس، بثلاثة لغات هم العربية والإنجليزية والإيطالية، كما سيقدم افتتاحية موسيقية بعنوان "ملحمة الحياة" من ألحان أحمد الموجي ، وإشراف فني نادر عباسي.

وتنطلق الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي تحت شعار "المسرح من أجل الإنسانية"، وإخراج مراسم الافتتاح لـ محمد هشام، وإعداد وصياغة عز الدين حافظ، وترجمة حنان عز الدين، ويشارك ضمن فعاليات الدورة الثامنة، 17 عرضا مسرحيا، تتضمن 8 عروض تعرض لأول مرة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر، وتحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن تكريم الفنان الشاب حمزة العيلي، والفنانة والمخرجة التونسية دليلة مفتاحي، وذلك تقديرا لمشوارها الفني الكبير.

كما يكرم المهرجان الفنانة والنجمة الكبيرة ميمي جمال بدرع سميحة أيوب التقديري، وذلك تثمينا لمشوارها الفني الكبير على مدار سنوات طويلة.

واختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الفنان الشاب محمد فهيم كأفضل شخصية مسرحية شابة للعام المسرحي 2022-2023 بالدورة الثامنة عن أدائه الفنى المتميز عن مسرحية تشارلي شابلن.

يعد الفنان السوري القدير أسعد فضة هو " الشخصية العربية المكرمة " في الدورة الثامنة وذلك تقديرا لمسيرته المسرحية المميزة والفنية بشكل عام والتي تحفل بالأعمال المتنوعة.