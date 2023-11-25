مصر تحاول حل مشكلة تأخر تسليم الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين

أفادت رويترز أن مصر تبذل جهودًا لحل مشكلة التأخير في الجولة الثانية من إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وفقًا لما نقلته رويترز عن مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن هويته.

أعلن عن هذا التأجيل كتائب القسام، التي أعلنت وقف إطلاق سراح السجناء حتى تلتزم إسرائيل بالسماح لشاحنات المساعدات بالدخول إلى شمال غزة.

ذكرت القسام أيضًا أن إطلاق سراح الرهائن سيتأخر أكثر إذا لم تلتزم إسرائيل بالشروط المتفق عليها لإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

تم يوم الجمعة إطلاق سراح 13 رهينة إسرائيليا، مقابل إطلاق سراح 39 سجينا فلسطينيا. ويضيف إعلان التأجيل طبقة من التعقيد إلى المفاوضات الجارية والهدنة المؤقتة الهشة في المنطقة.

أشارت تقارير سابقة من وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك صحيفة جيروزاليم بوست، إلى أن مصر تلقت قائمة من حماس تحدد 13 رهينة من المقرر إطلاق سراحهم في نفس اليوم.