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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة ظهور سلالات جديدة من الدرن في مصر

صدى البلد

نفت الحكومة رصد سلالات جديدة من مرض الدرن، بعد انتشار شائعات حول ظهور حالات جديدة في البلاد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، أن وزارة الصحة والسكان نفت هذه الشائعات، مؤكدة أنه لا صحة لظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.

وأضافت وزارة الصحة أنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن في أي محافظة على مستوى الجمهورية، وفقًا للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء.

برنامج ترصد وتقصٍّ للأوبئة

وشددت وزارة الصحة على أن مصر تمتلك برنامج ترصد وتقصٍّ للأوبئة، يعمل بشكل فعّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد، وأكدت أنه حال ظهور أي مرض معدٍ أو سلالة جديدة لفيروس يجري الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، وتحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات متخصصة.

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وانتشرت، وفي أغسطس، شائعات حول تفشي مرض الدرن في مصر، ونفت وزارة الصحة تلك المزاعم، مؤكدة في بيان آنذالك أنه لا صحة لتفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها.

وأكدت وزارة الصحة أن معظم الحالات المرضية النازحة إلى مصر تعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وأن معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين في حدود المتوسطات العالمية للإصابة.

كما ناشد المركز جميع وسائل الإعلام  ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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