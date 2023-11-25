حماس تتهم إسرائيل بانتهاك الهدنة

أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، أن إسرائيل لم تف بجزئها من اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لبيانات أصدرها مسؤولو حماس.

أعربت حماس التي تسيطر على قطاع غزة عن التزامها بنجاح وقف إطلاق النار، مؤكدة أن التزامها يعتمد على احترام إسرائيل لالتزاماتها. وأبلغت حماس وسطاء بما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وفقا لسكاي نيوز البريطانية نقلا عن رويترز.

أعلن مسؤولو حماس أنهم يرفضون أي مواقف تدعو إلى إشراك قوى خارجية في إدارة قطاع غزة. وأعربت المجموعة عن استيائها من محدودية وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن 65 شاحنة فقط وصلت، وهو ما يشكل نصف الكمية المتفق عليها.

وقبل قليل، أفادت رويترز أن مصر تبذل جهودًا لحل مشكلة التأخير في الجولة الثانية من إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وفقًا لما نقلته رويترز عن مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن هويته.

أعلن عن هذا التأجيل كتائب القسام، التي أعلنت وقف إطلاق سراح السجناء حتى تلتزم إسرائيل بالسماح لشاحنات المساعدات بالدخول إلى شمال غزة.

ذكرت القسام أيضًا أن إطلاق سراح الرهائن سيتأخر أكثر إذا لم تلتزم إسرائيل بالشروط المتفق عليها لإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

تم يوم الجمعة إطلاق سراح 13 رهينة إسرائيليا، مقابل إطلاق سراح 39 سجينا فلسطينيا. ويضيف إعلان التأجيل طبقة من التعقيد إلى المفاوضات الجارية والهدنة المؤقتة الهشة في المنطقة.

أشارت تقارير سابقة من وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك صحيفة جيروزاليم بوست، إلى أن مصر تلقت قائمة من حماس تحدد 13 رهينة من المقرر إطلاق سراحهم في نفس اليوم.